В Харьковском СИЗО отметили лучших учеников вечерней школы

В общеобразовательном учебном заведении, действующем на территории государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», отметили за успехи в учебе несовершеннолетних учеников.
Руководство Харьковской вечерней школы №3, вместе с сотрудниками следственного изолятора, торжественно поздравило двух несовершеннолетних парней, которые старательно учатся в школе.
Администрацией учреждения за успехи в учебе и положительный пример другим ребятам несовершеннолетним объявлено благодарности.
Завуч школы Владимир Скурятин, который также рекомендовал привлечь учеников, поздравил школьников и подарил им небольшие подарки.
Исполняющий обязанности начальника учреждения Юрий Малыш поблагодарил педагогический коллектив школы за их нелегкий труд и отметил, что данный пример пригодится положительным изменениям в поведении остальным несовершеннолетним.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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