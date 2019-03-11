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11.03.2019  16:22   

В Харьковском СИЗО отметили лучших учеников вечерней школы

В общеобразовательном учебном заведении, действующем на территории государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», отметили за успехи в учебе несовершеннолетних учеников.


// facebook

Руководство Харьковской вечерней школы №3, вместе с сотрудниками следственного изолятора, торжественно поздравило двух несовершеннолетних парней, которые старательно учатся в школе.

Администрацией учреждения за успехи в учебе и положительный пример другим ребятам несовершеннолетним объявлено благодарности.

Завуч школы Владимир Скурятин, который также рекомендовал привлечь учеников, поздравил школьников и подарил им небольшие подарки.

Исполняющий обязанности начальника учреждения Юрий Малыш поблагодарил педагогический коллектив школы за их нелегкий труд и отметил, что данный пример пригодится положительным изменениям в поведении остальным несовершеннолетним.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  ученики, харьков, сизо, вечерняя школа, несовершеннолетние, успехи
 
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