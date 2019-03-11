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11.03.2019  16:49   

В Харькове состоялась совместная практика польских и украинских студентов

Харьковские и познанские студенты прошли совместную практику.


//city.kharkov.ua
Международная совместная производственная практика студентов Харьковского национального экономического университета им. С. Кузнеца и Познанского технического университета прошла с 25 февраля по 9 марта.
 
Совместная практика была организована кафедрой предпринимательской деятельности и Центром украинского-польских академических обменов ХНЭУ при поддержке Харьковского городского совета и Генерального консульства Республики Польши в Харькове.
 
В течение первой недели шесть студентов специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» ХНЭУ им. С. Кузнеца посетили Познанский университет и производственные польские предприятия.
 
В течение второй недели девять студентов специальностей «Механика и строение машин» и «Управление и технология производства» Познанского технического университета приехали в Харьков и посетили ХНЭУ им. С. Кузнеца и ГП «Завод «Электротяжмаш». Студенты побывали в музее и производственных цехах, также состоялась встреча с руководством предприятия.
 
На презентации результатов прохождения совместной практики студенты представили производственные предприятия, которые они посетили, и предложили направления их развития, в частности, кооперацию, расширение рынков сбыта, внедрение инноваций в производственные процессы, 3D-визуализацию процессов менеджмента качества, применение новейших методов организации рабочих мест и т. п.
 
Проректор ХНЭУ им. С. Кузнеца Владимир Ермаченко отметил, что польский опыт позволит украинским предприятиям определить пути ускоренного налаживания процессов обновления и развития собственного производства, а удачное сочетание экономических и технических направлений образования и бизнеса дает ориентиры для развития молодежи.
 
Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Александр Кислов подчеркнул важность развития партнерских отношений между городами-побратимами Харьковом и Познанью, а также отметил, что проведение подобных мероприятий позволит определять направления совместного сотрудничества и развития как в сфере образования, так и в предпринимательской деятельности обеих стран.
 
Участники международной совместной производственной практики были награждены почетными сертификатами и подарками от дружественных университетов и предприятий. Харьковский горсовет организовал экскурсию по местам, связанным с польской историей в Харькове.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  практика, поляки и украинцы, харьков
 
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