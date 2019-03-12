12.03.2019 15:27

В харьковском хозяйственном суде дети рассудили коня с хомяком

В рамках повышения осведомленности детей с деятельностью судов ученики 7-Б класса Харьковской гимназии №116 посетили хозяйственный суд Харьковской области.



://zib.com.ua

Судья Евгений Жиляев рассказал школьникам о судебной системе и ответил на вопросы о работе, как стать судьей и какими качествами необходимо обладать.

Экскурсия состоялась 6 марта во рамках всеукраинской акции, инициированной Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины, при поддержке Совета судей Украины, передает «ЗиБ» .

Школьники вместе с судьей посмотрели мультфильм «Конь против Хомяка», который был снят для проекта «Повышение осведомленности детей с деятельностью судов» при поддержке Программы USAID «Новое правосудие».

После просмотра ученики сыграли в учебную игру, помогающей им представить себя на месте судьи.

Они попытались решить спор между героями мультфильма.

Это научило школьников аргументировать свои мысли и выбирать справедливые решения.