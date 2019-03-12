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12.03.2019  15:27   

В харьковском хозяйственном суде дети рассудили коня с хомяком

В рамках повышения осведомленности детей с деятельностью судов ученики 7-Б класса Харьковской гимназии №116 посетили хозяйственный суд Харьковской области.


://zib.com.ua

Судья Евгений Жиляев рассказал школьникам о судебной системе и ответил на вопросы о работе, как стать судьей и какими качествами необходимо обладать.

Экскурсия состоялась 6 марта во рамках всеукраинской акции, инициированной Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины, при поддержке Совета судей Украины, передает «ЗиБ» .

Школьники вместе с судьей посмотрели мультфильм «Конь против Хомяка», который был снят для проекта «Повышение осведомленности детей с деятельностью судов» при поддержке Программы USAID «Новое правосудие».

После просмотра ученики сыграли в учебную игру, помогающей им представить себя на месте судьи. 

Они попытались решить спор между героями мультфильма. 

Это научило школьников аргументировать свои мысли и выбирать справедливые решения.

Источник:   Закон и Бизнес
 Тэги:  суд, харьков, развитие, дети, учебная программа, usaid «новое правосудие»
 
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