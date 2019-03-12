В харьковском хозяйственном суде дети рассудили коня с хомяком

В рамках повышения осведомленности детей с деятельностью судов ученики 7-Б класса Харьковской гимназии №116 посетили хозяйственный суд Харьковской области.
Судья Евгений Жиляев рассказал школьникам о судебной системе и ответил на вопросы о работе, как стать судьей и какими качествами необходимо обладать.
Экскурсия состоялась 6 марта во рамках всеукраинской акции, инициированной Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины, при поддержке Совета судей Украины, передает «ЗиБ» .
Школьники вместе с судьей посмотрели мультфильм «Конь против Хомяка», который был снят для проекта «Повышение осведомленности детей с деятельностью судов» при поддержке Программы USAID «Новое правосудие».
После просмотра ученики сыграли в учебную игру, помогающей им представить себя на месте судьи.
Они попытались решить спор между героями мультфильма.
Это научило школьников аргументировать свои мысли и выбирать справедливые решения.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Утро и день будут облачными, а к вечеру погода прояснится. Без существенных осадков.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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