12.03.2019 16:42

В Немышлянском районе наградили лучших учителей

Церемония награждения лауреатов и победителей конкурса «Учитель года - 2019» прошла в Администрации Немышлянского района.



://city.kharkov.ua

За достижения в работе, многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм 36 педагогам вручили Почетные грамоты городского совета и Благодарности городского головы, а также отличия Департамента образования и районной администрации.



В частности, лучшими педагогами района стали учитель начальных классов частного учебно-воспитательного комплекса «Вересень» Алена Горшенина, которая заняла второе место в городском этапе конкурса, и учитель географии школы №38 Александр Поклонский, который победил в городском этапе и занял второе место на областном этапе Всеукраинского конкурса «Учитель года-2019».



Глава Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий поздравила учителей и отметила, что каждый из них получил самую высокую награду - любовь и уважение учеников, признание коллег и доверие родителей.



Также глава района вручила награды коллективам учебных заведений, которые приняли участие в оформлении фотозоны на площадке Немышлянского района во время празднования Масленицы на пл. Свободы.



Татьяна Топчий отметила всех участников конкурса и вручила сертификаты на приобретение сакур для каждого учреждения образования.

В завершение церемонии прошел праздничный концерт.