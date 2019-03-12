Главная Новости Образование В Немышлянском районе наградили лучших учителей
12.03.2019  16:42   

В Немышлянском районе наградили лучших учителей

Церемония награждения лауреатов и победителей конкурса «Учитель года - 2019» прошла в Администрации Немышлянского района.


://city.kharkov.ua

За достижения в работе, многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм 36 педагогам вручили  Почетные грамоты городского совета и Благодарности городского головы, а также отличия Департамента образования  и районной администрации. 

В частности, лучшими педагогами района стали учитель начальных классов частного учебно-воспитательного комплекса «Вересень» Алена Горшенина, которая заняла второе место в городском этапе конкурса, и учитель географии школы №38 Александр Поклонский, который победил в городском этапе и занял второе место на областном этапе Всеукраинского конкурса «Учитель года-2019».

Глава Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий поздравила учителей и отметила, что каждый из них получил самую высокую награду - любовь и уважение учеников, признание коллег и доверие родителей.

Также глава района вручила награды коллективам учебных заведений, которые приняли участие в оформлении фотозоны на площадке Немышлянского района во время празднования Масленицы на пл. Свободы.

Татьяна Топчий отметила всех участников конкурса и вручила сертификаты на приобретение сакур для каждого учреждения образования.

В завершение церемонии прошел праздничный концерт.

Источник:   ХГС
 Тэги:  учитель, признание, харьков, награда, городской совет, администрация, немышлянский
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.11 Образование В Харькове стартовал второй «практический» этап соревнований за звание «Учитель года» (ФОТО) 16.05 Криминал и происшествия Харьковские полицейские в течение суток раскрыли убийство женщины (ФОТО) 18.04 Образование Учителя средней школы могут получить премию Global Teacher Prize Ukraine
 
 

Видео

Если власть выполнит все условия МВФ, то украинцы лишатся своей земли — Вадим Рабинович. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 