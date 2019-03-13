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13.03.2019  10:57   

Юных историков и журналистов приглашают на турнир

Городские ученические турниры по истории и журналистике пройдут 17 марта в Харькове.


// city.kharkov.ua

ХІІІ городской турнир юных историков пройдет в школе №94 (ул. Плехановская, 151), а  ХІІІ городской турнир юных журналистов - в гимназии №12 (ул. Чугуевская, 35-а).

В интеллектуальных соревнованиях примут участие школьники 9-11-х классов, которые подискутируют и найдут неординарные решения сложных вопросов. За звание лучших посоревнуются 15 команд историков и 12 команд юных журналистов. Все они победили в  районных этапах турниров. Оценивать бои будут преподаватели Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды и Национального технического университета «ХПИ».

Начало турниров - в 10:00.

Победителям вручат дипломы Департамента образования  городского совета и подарки. Они представят Харьков на всеукраинских соревнованиях в апреле 2019 года.

Организатор турниров - Департамент образования Харьковского городского совета.

Справка. Всего в Харькове проходят 11 городских ученических командных турниров: юных физиков, химиков, математиков, информатиков, историков, правоведов, биологов, географов, экономистов, изобретателей и рационализаторов, а также журналистов. Последние 12 лет харьковские школьники  лидируют во всеукраинском турнирном движении, занимая первые позиции в рейтинге областей. В прошлом учебном году команды харьковских школьников одержали в финальных этапах 9-ти всеукраинских турниров 35 побед.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, трнир, история, журналистика, харьков
 
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