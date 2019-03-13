Юных историков и журналистов приглашают на турнир

Городские ученические турниры по истории и журналистике пройдут 17 марта в Харькове.
ХІІІ городской турнир юных историков пройдет в школе №94 (ул. Плехановская, 151), а ХІІІ городской турнир юных журналистов - в гимназии №12 (ул. Чугуевская, 35-а).
В интеллектуальных соревнованиях примут участие школьники 9-11-х классов, которые подискутируют и найдут неординарные решения сложных вопросов. За звание лучших посоревнуются 15 команд историков и 12 команд юных журналистов. Все они победили в районных этапах турниров. Оценивать бои будут преподаватели Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды и Национального технического университета «ХПИ».
Начало турниров - в 10:00.
Победителям вручат дипломы Департамента образования городского совета и подарки. Они представят Харьков на всеукраинских соревнованиях в апреле 2019 года.
Организатор турниров - Департамент образования Харьковского городского совета.
Справка. Всего в Харькове проходят 11 городских ученических командных турниров: юных физиков, химиков, математиков, информатиков, историков, правоведов, биологов, географов, экономистов, изобретателей и рационализаторов, а также журналистов. Последние 12 лет харьковские школьники лидируют во всеукраинском турнирном движении, занимая первые позиции в рейтинге областей. В прошлом учебном году команды харьковских школьников одержали в финальных этапах 9-ти всеукраинских турниров 35 побед.
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