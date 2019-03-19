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19.03.2019  15:02   

Девятилетний «чудо-ребенок» прочитал лекцию по биологии семиклассникам (ФОТО)

Самый младший знаток терминов по квантовой физике и астрофизике, лауреат Всеукраинской премии «Чудо-ребенок», девятилетний Лев Бондаренко прочитал лекцию по биологии для семиклассников.


// city.kharkov.ua

Необычный урок прошел в гимназии №116. Лев Бондаренко рассказал о пластинчатых животных, в частности, о трихоплаксах, трептоплаксах и гонконгском морском драконе. По его словам, такую тему он выбрал потому, что она мало изучена. После доклада он проверил знания учеников в игровой форме, задавая им вопросы. За правильные ответы мальчик вручал наклейки и другие сувениры.

Семиклассники рассказали, что урок им понравился, потому что было весело и интересно услышать новое от другого школьника, а не учителя. «Было интересно услышать много новой информации от подростка, который близок мне по возрасту», – поделилась школьница Елизавета Удовиченко.

По словам мамы вундеркинда Ольги Звянцевой, Лев за один год закончил второй и третий классы, свободно владеет английским, а также изучает немецкий, китайский и испанский языки.

Отметим, что в 2017 году Лев Бондаренко прочел лекцию «Шкала масштабов Вселенной» для учащихся гимназии №43. Мальчик планирует и в будущем проводить интересные уроки.

Справка. В 5 лет и 3 месяца Лев Бондаренко установил свой первый рекорд Украины в номинации «Самая большая скорость чтения ребенком вслух незнакомого текста» (141 слово в минуту), в 5 лет и 9 месяцев занял первое место на Всеукраинской премии «Чудо-ребенок», в 5 лет и 11 месяцев стал лауреатом в номинации «Эрудит года» на национальной премии «Ребенок года», в 6 лет и 4 месяца установил второй рекорд Украины – «Максимальное количество воспроизведенных наизусть названий столиц стран мира» (207 столиц). В 6,5 лет мальчик установил третий рекорд Украины – «Воспроизведение наизусть наибольшего количества научных названий живых существ в соответствии с изображениями» (310 названий). А в 8 лет и 7 месяцев стал самым младшим знатоком терминов по квантовой физике и астрофизике (назвал 140 терминов).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  лекция, школа, харьков
 
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