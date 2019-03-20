20.03.2019 14:14

Будущие историки и журналисты схлестнулись на городских турнирах

Городские ученические турниры по истории и журналистике состоялись 17 марта в Харькове.



//city.kharkov.ua

ХІІІ городской турнир юных историков прошел в школе №94, а ХІІІ городской турнир юных журналистов - в гимназии №12. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие школьники 9-11-х классов.

За звание лучших юных историков соревновались 15 команд из всех районов города и команда Харьковской специализированной школы-интерната «Лицей «Правоохранитель». По итогам состязаний первое место завоевала команда учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия». Победителями в личном зачете стали ученики гимназии №6 «Мариинская гимназия» Александра Мирошник и Олег Билык. Они представят Харьков на Всеукраинском турнире юных историков, который состоится 12-16 апреля в Каменец-Подольском. С подробной информацией о турнире и его участниках можно ознакомиться здесь.

В турнире юных журналистов соревновались 12 команд, состязания проходили в два тура в четырех группах. В состав жюри входили преподаватели, сотрудники и студенты кафедры журналистики филологического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, а также представители СМИ.

В командном зачете первое место заняла сборная команда Слободского района «Меркурий» (гимназии №82 и 46), второе - сборная команда Новобаварского района «Scribes» (гимназия №39, школы №162 и 28) и сборная команда Московского района «Лидер» (школы №122, 139, 143, 156 и гимназия №43). Третье место завоевали команды лицея №89 «Lingua», сборная команда Московского района «Para bellum» (школа №3, гимназия №144, лицей №141, школа №97) и сборная команда Индустриального района «Репортеры с ХТЗ» (школы №80 и 119).

В личном первенстве лучшей юной журналисткой стала учащаяся 11-го класса гимназии №46 имени М. Ломоносова Екатерина Кужельная.

Победители городского турнира представят Харьков на Всеукраинском турнире юных журналистов, который пройдет в апреле в Сумах.