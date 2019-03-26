26.03.2019 12:19

В Первой столице заработала Школа молодого дипломата

Проект рассчитан на учащихся вузов.



//city.kharkov.ua

В программе обучения - теоретические и практические занятия, посвященные истории дипломатии, дипломатическому протоколу и этикету, а также интерактивные занятия - дебаты, моделирование различных ситуаций.

Из более чем 300 претендентов на участие в проекте были отобраны 25 человек.Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, проект рассчитан, в основном, на студентов 1-4 курсов профильных специальностей, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с международной сферой.

Сегодня в Харьковском городском совете состоялось занятие, на котором рассматривались вопросы международного сотрудничества города Харькова – его города-побратимы, призы Совета Европы, работа с дипломатическими представительствами, работа отдела протокола. В дальнейшем слушателей школы ждут занятия, на которых они узнают о современных тенденциях в геополитике, об искусстве переговоров и решении конфликтных ситуаций, об этикете дипломата и т.д.

«В конце обучения мы хотим получить ребят, которые будут готовы связать свою жизнь с профессией дипломата, которые смогут работать с иностранными делегациями. Многие из них учатся на специальности международно-экономических отношений, и сейчас мы хотим, чтобы они свои теоретические знания применили на практике и в дальнейшем были ориентированы на работу в дипломатической службе», - отметила Юлия Згурская.

Напомним, что выпускники школы получат возможность для дальнейшего трудоустройства в органах местного самоуправления, международных организациях, учреждениях дипломатической службы. После окончания школы лучшие из них пройдут стажировку в Департаменте международного сотрудничества Харьковского горсовета, а также будут привлекаться к проведению городских мероприятий с международным статусом.