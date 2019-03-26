Главная Новости Образование Самыми эрудированными студентами оказались каразинцы
26.03.2019  14:00   

Самыми эрудированными студентами оказались каразинцы

Команда Каразинского университета выиграла кубок по игре «Что? Где? Когда?»


// city.kharkov.ua

 Финал Студенческого Кубка города Харькова по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел 25 марта в гостинице «Харьков».

В турнире сражались восемь команд из вузов города, которые должны были ответить на 15 вопросов из разных областей знаний.

По итогам игры, первое место заняла команда «ХНУ» (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, капитан Владислав Бобров), второе место - команда «1-0-1» (Национальный университет гражданской защиты Украины, капитан Глеб Парфенов), а третье - команда «Леприконы» (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», капитан Иван Прокопкин).  

Отметим, турнир проводится во второй раз по инициативе Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета и Харьковского городского центра досуга молодежи. В проведении кубка также участвовали Харьковская областная организация Лиги Украинских клубов интеллектуальных игр и Центр интеллектуального творчества «От Винта». В отборочном туре, который прошел 4 марта, приняли участие 22 команды из 15 учебных учреждений.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  что где когда, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.03 Общество В Харькове установлен национальный рекорд по самой массовой игре «Что? Где? Когда?» 22.03 Общество В Харькове разыграют студенческий кубок по игре «Что? Где? Когда?» 21.03 Общество Харьковские знатоки готовятся установить рекорд Украины
 
 

Видео

Минюст запустил образовательный проект для молодежи «Гусь идет на выборы». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 