26.03.2019 14:00

Самыми эрудированными студентами оказались каразинцы

Команда Каразинского университета выиграла кубок по игре «Что? Где? Когда?»



// city.kharkov.ua

Финал Студенческого Кубка города Харькова по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел 25 марта в гостинице «Харьков».

В турнире сражались восемь команд из вузов города, которые должны были ответить на 15 вопросов из разных областей знаний.



По итогам игры, первое место заняла команда «ХНУ» (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, капитан Владислав Бобров), второе место - команда «1-0-1» (Национальный университет гражданской защиты Украины, капитан Глеб Парфенов), а третье - команда «Леприконы» (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», капитан Иван Прокопкин).

Отметим, турнир проводится во второй раз по инициативе Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета и Харьковского городского центра досуга молодежи. В проведении кубка также участвовали Харьковская областная организация Лиги Украинских клубов интеллектуальных игр и Центр интеллектуального творчества «От Винта». В отборочном туре, который прошел 4 марта, приняли участие 22 команды из 15 учебных учреждений.