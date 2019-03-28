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28.03.2019  11:44   

Харьковчане заняли весь пьедестал в финале Всеукраинской ученической олимпиады

Завершился IV финальный этап Всеукраинской ученической олимпиады по русскому языку и литературе, который проходил в Киеве 24 - 27 марта 2019.


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Представительная команда из 25 членов жюри признали учеников Харькова безоговорочными лидерами финала  Всеукраинской ученической олимпиады

На обимпиады были представлены 25 команд из всех регионов Украины. Самыми представительными были несколько команд из, принимающей мероприятие, столицы Украины.

Общее число участников – 139 человек.

К финалу конкурса подошли 75 школьников.

От Харькова и области приняли участие 3 ученика.

Все стали победителями:

I место - Мастерова Анастасия, ученица Харьковской гимназии № 1 Харьковского городского совета Харьковской области;

III место - Суховей Мария, ученица коммунального учреждения «Харьковская специализированная школа I-III ступеней № 3 Харьковского городского совета Харьковской области;

III место - Мартыненко Алексей, ученик Новопокровского учебно-воспитательного комплекса Чугуевского районного совета Харьковской области. 

Источник:   Департамент образования ХОГА
 Тэги:  олимпиада, победители, харьков, всеукраинская, русский язык
 
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