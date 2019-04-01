01.04.2019 19:59

Скоро определится лучший харьковский ученик года

Финальный этап городского конкурса «Ученик года - 2019» состоится 5 апреля на базе школы № 151 (ул. Днепровская, 10).



//city.kharkov.ua

Старшеклассники будут соревноваться в четырех номинациях: «Интеллектуал», «Лидер», «Творческая личность» и «Спортсмен». В районном туре приняли участие 316 школьников, из которых выбрали 38 лучших.

Городской этап конкурса стартовал в конце февраля и предусматривает три этапа. На первом этапе жюри изучило материалы о достижениях конкурсантов, на втором – старшеклассники прошли тестирование на определение уровня знаний по школьным дисциплинам, а на третьем этапе 30 участников презентуют свои достижения в конкурсе «Самопрезентация» и примут участие в интеллектуальных конкурсах «Личность» и «Тема».

Финальные соревнования пройдут по такому графику: «Интеллектуалы года» - с 11:00 до 12:45; «Спортсмены года» – с 13:00 до 14:15; «Творческая личность года» – с 14:45 до 16:00; «Лидер года» – с 16:15 до 17:45. Старшеклассникам предстоит отгадать пять выдающихся личностей по предложенным подсказкам в конкурсе «Личность», продемонстрировать ораторские способности в конкурсе «Тема», презентовать собственные достижения, раскрыв темы «Формула успеха», «Траектория успеха», «Шаг к звездам» и «Фактор успеха».

На всех этапах конкурсантов оценивает жюри в составе преподавателей Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, представителей Молодежного совета при Харьковском городском голове, тренеров, судей спортивных соревнований и фестивалей искусств, победителей конкурса «Ученик года» предыдущих лет. Среди финалистов – три стипендиата Президента Украины, победители международных и всеукраинских турниров, финальных этапов интернет-олимпиад, конкурса-защиты исследовательских работ Малой академии наук и Всеукраинских ученических олимпиад, представители ученического самоуправления, детско-юношеских общественных организаций, мастера спорта.

По результатам трех этапов определят 20 победителей, которым вручат Благодарности городского головы и сертификаты кандидатов на награждение стипендией Харьковского городского головы «Одаренность» в 2019/2020 учебном году.

Отметим, что конкурс «Ученик года» проходит ежегодно под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.