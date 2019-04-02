Харьковские школьники уверенно вошли в состав лучших на финалах общеукраинских олимпиад по Украинскому языку и Астрономии (ФОТО)

После безоговорочной победы (весь пьедестал) на всеукраинской олимпиаде по русскому языку харьковчане остановились в шаге от первых мест в финалах филологической и астрономической олимпиад
Завершился IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по украинскому языку и литературе (г.. Кропивницкий), астрономии (г.. Житомир, который проходил с 24 по 28 марта 2019 года.
От Харьковщины приняли участие 12 учеников, из которых 8 стали победителями, а 4 получили дипломы участников.
Всеукраинская ученическая олимпиада по украинскому языку и литературе:
II место –
Диплом участника
Всеукраинская ученическая олимпиада по астрономии
II место
- Сараев Артем и Уколова Екатерина, ученики КУ «Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области»;
III место –
За время проведения олимпиад харьковским школьникам организовали познавательные экскурсии
Открытие XXХIII Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе проходило в Кировоградском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. М.Л. Кропивницкого
Руководители команд посетили экскурсии по различным тематическим маршрутам, которые включали Площадь Героев Майдана, исторические места центральной части города Кропивницкого, которое сохранило красоту и уют, созданную еще в XIX веке, и преумноженными творениями современников. А тем временем, члены жюри посетили экскурсию заповедником-музеем «Хутор Надежда».
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Со вторника начнется понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
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