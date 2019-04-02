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02.04.2019  12:25   

Харьковские школьники уверенно вошли в состав лучших на финалах общеукраинских олимпиад по Украинскому языку и Астрономии (ФОТО)

После безоговорочной победы (весь пьедестал) на всеукраинской олимпиаде по русскому языку харьковчане остановились в шаге от первых мест в финалах филологической и астрономической олимпиад


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Завершился IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по украинскому языку и литературе (г.. Кропивницкий), астрономии (г.. Житомир, который проходил с 24 по 28 марта 2019 года.

От Харьковщины приняли участие 12 учеников, из которых 8 стали победителями, а 4 получили дипломы участников.

Всеукраинская ученическая олимпиада по украинскому языку и литературе:

II место –

  • Берест Полина, ученица Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 126 Харьковского городского совета Харьковской области;
  • Пажина Лилия, ученица Эсхаровская общеобразовательной школы I-III ступеней Чугуевского районного совета Харьковской области;
  • Коба Юлия, ученица Сахновщинской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 Сахновщинского районного совета Харьковской области.

Диплом участника

  • Медведева Александра, ученица КЗ «Областная специализированная школа-интернат II-III степеней« Одаренность »Харьковского областного совета»;
  • Фурманова София, ученица Харьковского лицея № 161 «Импульс» Харьковского городского совета Харьковской области.

Всеукраинская ученическая олимпиада по астрономии

II место

- Сараев Артем и Уколова Екатерина, ученики КУ «Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области»;

III место –

  • Кушнарев Богдан, ученик Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 103 Харьковского городского совета Харьковской области;
  • Козырь Владислав, ученик КЗ «Областная специализированная школа-интернат II-III степеней« Одаренность »Харьковского областного совета»;
  • Зорин Михаил, ученик КУ «Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области».

За время проведения олимпиад харьковским школьникам организовали познавательные экскурсии

Открытие XXХIII Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе проходило в Кировоградском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. М.Л. Кропивницкого

Руководители команд посетили экскурсии по различным тематическим маршрутам, которые включали Площадь Героев Майдана, исторические места центральной части города Кропивницкого, которое сохранило красоту и уют, созданную еще в XIX веке, и преумноженными творениями современников. А тем временем, члены жюри посетили экскурсию заповедником-музеем «Хутор Надежда».

Источник:   Департамент науки и образования ХОГА
 Тэги:  образование, олимпиада, харьков, школьники, украинский, астрономия
 
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