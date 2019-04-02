02.04.2019 12:25

Харьковские школьники уверенно вошли в состав лучших на финалах общеукраинских олимпиад по Украинскому языку и Астрономии (ФОТО)

После безоговорочной победы (весь пьедестал) на всеукраинской олимпиаде по русскому языку харьковчане остановились в шаге от первых мест в финалах филологической и астрономической олимпиад



://osvita.kr-admin.gov.ua

Завершился IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по украинскому языку и литературе (г.. Кропивницкий), астрономии (г.. Житомир, который проходил с 24 по 28 марта 2019 года.

От Харьковщины приняли участие 12 учеников, из которых 8 стали победителями, а 4 получили дипломы участников.

Всеукраинская ученическая олимпиада по украинскому языку и литературе:

II место –

Берест Полина, ученица Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 126 Харьковского городского совета Харьковской области;

Пажина Лилия, ученица Эсхаровская общеобразовательной школы I-III ступеней Чугуевского районного совета Харьковской области;

Коба Юлия, ученица Сахновщинской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 Сахновщинского районного совета Харьковской области.

Диплом участника

Медведева Александра, ученица КЗ «Областная специализированная школа-интернат II-III степеней« Одаренность »Харьковского областного совета»;

Фурманова София, ученица Харьковского лицея № 161 «Импульс» Харьковского городского совета Харьковской области.

Всеукраинская ученическая олимпиада по астрономии

II место

- Сараев Артем и Уколова Екатерина, ученики КУ «Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области»;

III место –

Кушнарев Богдан, ученик Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 103 Харьковского городского совета Харьковской области;

Козырь Владислав, ученик КЗ «Областная специализированная школа-интернат II-III степеней« Одаренность »Харьковского областного совета»;

Зорин Михаил, ученик КУ «Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области».

За время проведения олимпиад харьковским школьникам организовали познавательные экскурсии

Открытие XXХIII Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе проходило в Кировоградском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. М.Л. Кропивницкого

Руководители команд посетили экскурсии по различным тематическим маршрутам, которые включали Площадь Героев Майдана, исторические места центральной части города Кропивницкого, которое сохранило красоту и уют, созданную еще в XIX веке, и преумноженными творениями современников. А тем временем, члены жюри посетили экскурсию заповедником-музеем «Хутор Надежда».