08.04.2019 11:01

Состоялся финал городского конкурса «Ученик года-2019» (ФОТО)

Финал городского конкурса «Ученик года-2019» прошел 5 апреля в харьковской школе №151.



// city.kharkov.ua

За звания «Интеллектуал года», «Спортсмен года», «Творческая личность года» и «Лидер года» сражались 30 лучших школьников, которых выбрали из 317 старшеклассников, участвовавших в районном туре конкурса.

На заключительном этапе конкурса участники прошли три испытания: отгадывали пять выдающихся личностей по предложенным подсказкам в конкурсе «Личность», демонстрировали ораторские способности в конкурсе «Тема» и презентовали собственные достижения, раскрыв темы «Формула успеха», «Траектория успеха», «Шаг к звездам» или «Фактор успеха».

Среди финалистов - три стипендиата Президента Украины, победители международных и всеукраинских олимпиад, три мастера спорта Украины, победители международных спортивных, танцевальных и вокальных соревнований и конкурсов, а также члены координационного совета Харьковской городской организации ученического самоуправления, руководители ученических объединений и движений.

Планы на будущее у финалистов самые амбициозные. Например, ученик 10-го класса Харьковского университетского лицея Михаил Даценко заявил, что «хочет стать выдающимся инженером, чтобы двигать прогресс вперед и менять жизнь в лучшую сторону». Ученица 11-го класса Харьковского физико-математического лицея №27 Анастасия Кутах мечтает выиграть международную олимпиаду по физике. 11-классник школы №59, кандидат в мастера спорта Даниил Вегиев мечтает стать чемпионом мира по дзюдо и самбо. 11-классница школы №103, мастер спорта Украины по плаванью в ластах Алеся Брусенцева мечтает «создать в Харькове большую школу подводного спорта, чтобы прославлять родной город и страну на мировой арене». Чтобы максимально продемонстрировать свои таланты, финалисты презентовали себя и свой путь к успеху в прозе, стихах, песнях, танцах и единоборствах.

«Вы нас удивили своим интеллектом и артистичностью. Нам очень сложно будет выбирать среди чемпионов, победителей олимпиад и мастеров спорта, - отметила заместитель председателя жюри конкурса, директор Научно-методического педагогического центра при Департаменте образования Харьковского горсовета Алла Дулова. – Год от года мы видим среди наших школьников все больше ярких личностей и интеллектуалов. Не зря Харьков считается интеллектуальной столицей Украины. Вы – наша гордость!»

В ближайшие дни станут известны имена 20 победителей конкурса «Ученик года-2019», которые будут приглашены на торжественный прием Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, награждены Благодарностями городского головы и сертификатами кандидатов на награждение стипендией городского головы «Одаренность» в 2019/2020 учебном году.

Отметим, конкурс «Ученик года» проводится в Харькове под патронатом городского головы Геннадия Кернеса ежегодно с целью поддержки и развития интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи и создания благоприятных условий для ее самореализации. Победители конкурса в течение года ежемесячно получают стипендию Харьковского городского головы «Одаренность», которая составляет сегодня 600 грн.