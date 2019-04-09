09.04.2019 18:02

В Харькове пройдет конкурс «Каразинский коллоквиум»

ХVІІІ Городская открытая конференция-конкурс учеников лицеев и гимназий «Каразинский коллоквиум» состоится 12-13 апреля на базе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Харьковского университетского лицея.



// city.kharkov.ua

В работе конференции примут участие 185 учеников из 58 учреждений общего среднего образования города Харькова и Харьковской области, а также Мариуполя, Ровно, Сум и Тернополя.



Торжественное открытие коллоквиума состоится 12 апреля (начало - в 13:30) в ХНУ имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, главный корпус, аудитория имени К. Д. Синельникова).



Как сообщили организаторы, в 15:00 начнется экскурсионная программа для участников конференции (музей истории университета, музей археологии, Центральная научная библиотека).



13 апреля с 10:00 до 13:00 в Харьковском университетском лицее (пр. Науки, 20) будут работать секции физики, математики, информатики, украинского и русского языков, литературы, немецкого языка, английского языка, истории Украины, всемирной истории, биологии, географии, химии, социологии. Секции будут проходить в форме свободной дискуссии и обмена мнениями.



В состав жюри конференции-конкурса входят ученые и преподаватели ХНУ имени В. Н. Каразина, Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», деятели науки и техники, учителя Харьковского университетского лицея.



Тезисы участников напечатаны в отдельном сборнике материалов «Каразинского коллоквиума».



Конференция-конкурс проводится Департаментом образования Харьковского городского совета совместно с ХНУ имени В. Н. Каразина.