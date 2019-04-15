15.04.2019 14:41

Особенности жеребьёвки и приема детей в 1-е классы в 2019 году - разъяснение МОН

В министерстве опубликован расширенный список документов для подтверждения права ребенка быть зачисленным в школу по месту проживания, а не регистрации родителей.



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Для первоочередного зачисления ребенка в первый класс использовать только место регистрации как один способ подтверждения ее места жительства недопустимо ограничениям.

Харьковчанам подтвердить место жительства можно также рядом других документов.

Об этом говорится в письме МОН от 5 апреля 2019 года № 1 / 9-227, посвященном приема детей в первые классы в 2019 году.

Разъяснено, что в соответствии с требованиями нового Закона «Об образовании» был изменен порядок зачисления детей в первые классы.

Теперь каждый ребенок может пойти в школу, ближайшую к его месту жительства, закрепленную за этой территорией (без тестов, собеседований или иных испытаний).

Для первоочередного зачисления надо только подтвердить место проживания одним из документов.

Их перечень закреплен в постановлении КМУ № 684 «Об утверждении Порядка ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся». Подтвердить место жительства ребенка можно следующими документами:

- паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка или законных представителей;

- справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей или законных представителей;

- справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

- документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье;

- решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания;

- документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма / поднайма / аренды и т.п.), заключенный между физлицами (при условии его регистрации или нотариального удостоверения) или между юридическим и физическим лицами, в том числе по использованию комнатой в общежитии;

- справка о прохождении службы в воинской части;

- акт обследования условий проживания.

Однако этот перечень не является исчерпывающим - подтверждением также может быть другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка и / или одного из его родителей или законных представителей.

Принимая такой документ, директора школ имеют убедиться, что он: содержит информацию, которая подтверждает или удостоверяющий место проживания ребенка или его родителей (одного из родителей) на территории обслуживания соответствующего учреждения общего среднего образования; составлен, выданный или заверенный лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом; имеет форму и реквизиты, предусмотренные соответствующим нормативно-правовым актом. МОН напомнил, что дата начала приема документов для зачисления в первый класс определяют местные органы самоуправления.

В некоторых регионах Украины прием уже объявлено. В то же время для Харькова конечная дата подачи документов - это 31 мая. Родители имеют право подать заявление в учреждение образования, на территории обслуживания которого они (их ребенок) проживают, - зачисление в эту школу ребенку гарантируется законом. Также родители имеют право подать заявление в любой другой заведения - до него ребенок может быть отнесена на свободные места, в частности, по результатам жеребьевки. Если на 31 мая количество поданных заявлений не превышает количества мест, то не позднее 1 июня издается приказ о зачислении всех детей.

Их список публикуется исключительно в учебном заведении. Когда в школе остаются свободные места, информация о них размещается на информационном стенде учреждения и его веб-сайте (в случае отсутствия - на сайте органа, в сфере управления которого находится учреждение).

Если на 31 мая количество поданных заявлений превышает количество мест, то до 1 июня зачисляются дети:

- место жительства которых на территории обслуживания школы подтверждено;

- которые являются родными (усыновленными) братьями и / или сестрами учеников этого учебного заведения;

- которые являются детьми работников этого учебного заведения;

- которые являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения (при его наличии).

До 15 июня зачисляются все остальные дети по результатам жеребьевки.

Она проводится с 5 по 10 июня и является публичным.