Харьковские школьники завоевали дипломы на турнире юных журналистов

Харьковские школьники стали призерами XV Всеукраинского турнира юных журналистов, который прошел в Сумах.
Всего в турнире приняли участие 23 команды учащихся из Волынской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областей.
Харьков представили восемь команд: сборная Слободского района «Меркурий» (гимназии №46 и 82); сборная Московского района «Лидер» (школа №122, гимназия №43, школы №156, 139 и 143); команда гимназии №152 «152 ЛЕГИОН»; команда Новобаварского района «Scribes» (учащиеся гимназии №39, школ №162 и 28); команда лицея №89 «Lingua»; сборная Основянского района «Основа» (школы №66 и 120, гимназия №12); команда «STATUS» частного учебно-воспитательного корпуса «Вересень»; сборная команда Харькова «Скрепка».
Юные журналисты продемонстрировали знания украинского языка, мастерство владения словом, толерантное отношение и творчество.
По результатам соревнований дипломы II степени вручили сборной команде Московского района и команде гимназии №152. Команды Слободского, Новобаварского районов и лицея №89 получили дипломы III степени.
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью временами дождь, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами значений, гроза.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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