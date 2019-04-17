17.04.2019 12:19

Особенности поступления в первые классы школ обсудили в Харькове

Занятие на тему: «От дошкольника до школьника» прошло сегодня, 16 апреля, в Харьковском дворце детского и юношеского творчества в рамках Школы для родителей «Планета «7-Я».



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель Харьковского городского родительского совета Лариса Манерко, представители Департамента образования, врачи, психологи и около 400 родителей будущих первоклассников.

Интерес к этой теме обусловлен тем, что в 2018 году в Украине был принят новый закон «Об образовании», который ввел понятие «Новая украинская школа».

«Многие родители все еще не знают, что это такое, какова процедура поступления в первый класс, как подготовить ребенка к школе с точки зрения психологии, здоровья, - отметила Лариса Манерко. - По новой концепции мы уже учимся полгода. Система обучения отличается от прежней, и не все семьи готовы к этому, особенно, если есть старшие дети, которые учатся в обычной школе. В 1 классе немного легче, обучение проходит в форме игры, используется мультимедийное оборудование, при этом почти нет домашних заданий. Начальная школа теперь построена так, чтобы отвлечь детей от телефонов и интернета, но привить им нужные знания и навыки».

Как сообщил начальник отдела общего среднего образования Департамента образования Валерий Шепель, в прошлом году в Харькове в первые классы приняли 14,5 тыс. детей, и в этом году ожидается примерно столько же.

«В 2018 году из государственного бюджета на внедрение «Новой украинской школы» мы получили 22,2 млн грн, из бюджета города было выделено еще более 9 млн грн. Эти средства были направлены на приобретение мебели, дидактических материалов и 454 комплекта компьютерного оборудования. Курсы повышения квалификации прошли 535 учителей. В общем, были созданы все условия, чтобы дети чувствовали себя комфортно и свободно, могли учиться и развиваться в дружественной среде», - сообщил Валерий Шепель.

Он также напомнил, что прием документов в первые классы в этом году проходит с 8 апреля по 31 мая.

Во время встречи специалисты познакомили родителей с особенностями поступления в школу и дали советы по адаптации детей к учебному процессу.