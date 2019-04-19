19.04.2019 14:32

Юных дарований Киевского района наградили в гимназии Харькова

Церемония награждения победителей ежегодного районного конкурса «Юные дарования» прошла 18 апреля в Харьковской гимназии № 172.



// city.kharkov.ua

В ходе конкурса более 270 учащихся из 24-х учебных учреждений района соревновались в двух номинациях - «Вокалисты» и «Современные танцы». На гала-концерте с лучшими номерами выступили победители и призеры конкурса.

Школьников поздравили заместитель главы Администрации Киевского района Владимир Ивлев, представители районного управления образования, директора школ, учителя и родители. Они пожелали детям творческих успехов, вдохновения и дальнейших побед.

Лучшим танцорам и вокалистами вручили дипломы Управления образования Администрации Киевского района, памятные статуэтки и подарки.