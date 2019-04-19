Юных дарований Киевского района наградили в гимназии Харькова

Церемония награждения победителей ежегодного районного конкурса «Юные дарования» прошла 18 апреля в Харьковской гимназии № 172.
В ходе конкурса более 270 учащихся из 24-х учебных учреждений района соревновались в двух номинациях - «Вокалисты» и «Современные танцы». На гала-концерте с лучшими номерами выступили победители и призеры конкурса.
Школьников поздравили заместитель главы Администрации Киевского района Владимир Ивлев, представители районного управления образования, директора школ, учителя и родители. Они пожелали детям творческих успехов, вдохновения и дальнейших побед.
Лучшим танцорам и вокалистами вручили дипломы Управления образования Администрации Киевского района, памятные статуэтки и подарки.
Все новое и неизведанное будет особенно привлекательным. Приветствуются поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных).
Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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