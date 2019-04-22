Главная Новости Образование Награждены победители конкурса «Ученик года-2019» Киевского района
22.04.2019  17:17   

Награждены победители конкурса «Ученик года-2019» Киевского района

Церемония награждения победителей районного тура городского конкурса «Ученик года-2019» состоялась 19 апреля в Харьковской специализированной школе № 17.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев, представители управления образования, районного родительского совета, районной организации ученического самоуправления, учителя, школьники и их родители.
 
В ходе церемонии 20 лучших учеников были награждены грамотами и дипломами Управления образования Администрации Киевского района.
 
Также в рамках мероприятия наградили 10 команд - победителей районного конкурса лидеров ученического самоуправления «Мы - вместе!».
 
Всех присутствующих с победой поздравил Владимир Ивлев. «Ученики года, лидеры ученического самоуправления - это сильные, волевые, талантливые личности, это мощный потенциал интеллектуальной, инициативной и творческой молодежи Киевского района», - сказал заместитель главы района.
 
В завершение церемонии перед победителями и гостями мероприятия выступили творческие коллективы школ Киевского района.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  победитель, ученик года-2019, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Спорт Шашки. Харьковчанин - победитель этапа Кубка мира 30.11 Образование Харьковские школьники одержали победу на Всеукраинском турнире юных физиков (обновлено) 24.11 Власть В Киеве наградили харьковчанина-победителя конкурса журналистских материалов по евроинтеграционной тематике
 
 

Видео

Курьезы второго тура президентских выборов. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 