22.04.2019 17:17

Награждены победители конкурса «Ученик года-2019» Киевского района

Церемония награждения победителей районного тура городского конкурса «Ученик года-2019» состоялась 19 апреля в Харьковской специализированной школе № 17.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев, представители управления образования, районного родительского совета, районной организации ученического самоуправления, учителя, школьники и их родители.

В ходе церемонии 20 лучших учеников были награждены грамотами и дипломами Управления образования Администрации Киевского района.

Также в рамках мероприятия наградили 10 команд - победителей районного конкурса лидеров ученического самоуправления «Мы - вместе!».

Всех присутствующих с победой поздравил Владимир Ивлев. «Ученики года, лидеры ученического самоуправления - это сильные, волевые, талантливые личности, это мощный потенциал интеллектуальной, инициативной и творческой молодежи Киевского района», - сказал заместитель главы района.

В завершение церемонии перед победителями и гостями мероприятия выступили творческие коллективы школ Киевского района.