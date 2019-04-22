22.04.2019 17:17
Награждены победители конкурса «Ученик года-2019» Киевского района
Церемония награждения победителей районного тура городского конкурса «Ученик года-2019» состоялась 19 апреля в Харьковской специализированной школе № 17.
//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев, представители управления образования, районного родительского совета, районной организации ученического самоуправления, учителя, школьники и их родители.
В ходе церемонии 20 лучших учеников были награждены грамотами и дипломами Управления образования Администрации Киевского района.
Также в рамках мероприятия наградили 10 команд - победителей районного конкурса лидеров ученического самоуправления «Мы - вместе!».
Всех присутствующих с победой поздравил Владимир Ивлев. «Ученики года, лидеры ученического самоуправления - это сильные, волевые, талантливые личности, это мощный потенциал интеллектуальной, инициативной и творческой молодежи Киевского района», - сказал заместитель главы района.
В завершение церемонии перед победителями и гостями мероприятия выступили творческие коллективы школ Киевского района.