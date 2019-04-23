23.04.2019 12:30

Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире юных историков

Харьковские школьники стали победителями и призерами ХХI Всеукраинского турнира юных историков, финальный этап которого состоялся в Каменец-Подольском.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте образования, в финале соревнований приняли участие 30 команд из разных областей Украины. Харьков представляли десять команд, восемь из которых стали победителями и призерами.



Так, 1-е место завоевала команда Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия», 2-е место – сборная Московского района, в которую вошли учащиеся лицея №141, а также школ №128 и 142.



Дипломы III степени получили еще шесть харьковских команд - учащиеся гимназий №116, №152 и №6 «Мариинская гимназия», сборная Шевченковского района «Http» (ученики школы №51, лицея №89 и специализированной школы №99), а также сборные команды «Слобожане» (лицей №89, гимназия №144, УВК «Вересень») и «Уния» (гимназия №6 «Мариинская гимназия» и школа-интернат «Лицей «Правоохранитель»).



Также школьники сборной Основянского района и сборной команды учащихся гимназии №14 и лицея №149 получили дипломы участников.