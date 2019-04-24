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24.04.2019  10:50   

24 апреля продолжит работу Гендерный открытый университет

Первые занятия в университете начались неделю назад Центре гендерной культуры


://dniokh.gov.ua

Молодежь и студенчество посетили Музей женской и гендерной истории, ознакомились с общей гендерной проблематикой, обсудили причины существования гендерного неравенства в мире и пути выживания человечества в условиях общества риска. Первый день обучения показал, что для многих присутствующих предоставлена ​​информация была не только новой, но и неожиданной.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта ЕС «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи».

 

Источник:   Департамент науки и образования ХОГА
 Тэги:  гендерная, университет, харьков, культура
 
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