24.04.2019 10:50

24 апреля продолжит работу Гендерный открытый университет

Первые занятия в университете начались неделю назад Центре гендерной культуры



://dniokh.gov.ua

Молодежь и студенчество посетили Музей женской и гендерной истории, ознакомились с общей гендерной проблематикой, обсудили причины существования гендерного неравенства в мире и пути выживания человечества в условиях общества риска. Первый день обучения показал, что для многих присутствующих предоставлена ​​информация была не только новой, но и неожиданной.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта ЕС «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи».