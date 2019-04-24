24 апреля продолжит работу Гендерный открытый университет

Первые занятия в университете начались неделю назад Центре гендерной культуры
Молодежь и студенчество посетили Музей женской и гендерной истории, ознакомились с общей гендерной проблематикой, обсудили причины существования гендерного неравенства в мире и пути выживания человечества в условиях общества риска. Первый день обучения показал, что для многих присутствующих предоставлена информация была не только новой, но и неожиданной.
Мероприятие проводится в рамках реализации проекта ЕС «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи».
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
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