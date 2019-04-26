26.04.2019 17:44

Будущим харьковским фармацевтам и медикам повысили проходной балл в ВУЗ

В период вступительной кампании 2019 года для ряда специальностей установили минимальный проходной балл 130.



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Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«В этом году введен минимальный балл 130 для поступления на специальности «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Международное право», «Фармацевтика, промышленная фармацевтика», - рассказала она.

Министр также уточнила, что для специальностей «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия» сохраняется минимальный порог в 150 баллов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году впервые будет реализован механизм приоритетного зачисления тех поступающих на медицинские и педагогические специальности, которые подпишут контракт для отработки в сельской местности.