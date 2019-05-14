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14.05.2019  11:47   

Харьковские школьники победили на Всеукраинском конкурсе-защите научных работ (ФОТО)

41 награду завоевали харьковские школьники на III этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины, который прошел в Киеве.


://city.kharkov.ua

В состав команды Харьковской области входили 49 школьников, которые представили 21 учебное учреждение Харькова. Учащиеся презентовали свои научно-исследовательские работы в 64 секциях Малой академии наук и одержали 41 победу. 

Так, на счету харьковских школьников – 10 первых мест, 12 вторых мест и 19 третьих. В частности, 1-е места харьковчане завоевали в отделениях языкознания, математики, экономики, химии и биологии, экологии и аграрных наук, физики и астрономии, компьютерных наук, литературоведения, фольклористики и искусствознания.

Наибольшее количество побед в конкурсе-защиты МАН одержали учащиеся учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» (10 победителей) и гимназии №47 (5 победителей).

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  ман, школьники, харьков, победа, киев
 
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