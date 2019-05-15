Евровидение для школьников провели в Индустриальном районе

Ежегодный 4-й районный конкурс вокального искусства «Евровидение-2019», посвященный Дню Европы, состоялся 14 мая на базе Дворца детского и юношеского творчества «Исток».
В песенном конкурсе приняли участие учащиеся учреждений образования района. Выступление конкурсантов оценивало профессиональное жюри, которое определяло победителей путем тайного голосования. В состав счетной комиссии вошли представители ученического самоуправления.
По итогам голосования, победителем конкурса стала ученица специализированной школы №155 Владислава Забара, ІІ место занял дуэт Анастасии Долженко и Елены Топчий из школы №26. Победителем в номинации «Зрительские симпатии» стала ученица школы №71 Кристина Карпова.
Все участники конкурса получили дипломы, а победители были награждены почетными грамотами управления образования и памятными кубками.
Отметим, песенный конкурс «Евровидение-2019» организован по инициативе Администрации Индустриального района и районного управления образования. Мероприятие направлено на популяризацию среди школьников европейских демократических ценностей, европейской интеграции и общего европейского культурного наследия.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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