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15.05.2019  13:38   

Евровидение для школьников провели в Индустриальном районе

Ежегодный 4-й районный конкурс вокального искусства «Евровидение-2019», посвященный Дню Европы, состоялся 14 мая на базе Дворца детского и юношеского творчества «Исток».


// city.kharkov.ua

В песенном конкурсе приняли участие учащиеся учреждений образования района. Выступление конкурсантов оценивало профессиональное жюри, которое определяло победителей путем тайного голосования. В состав счетной комиссии вошли представители ученического самоуправления.

По итогам голосования, победителем конкурса стала ученица специализированной школы №155 Владислава Забара, ІІ место занял дуэт Анастасии Долженко и Елены Топчий из школы №26. Победителем в номинации «Зрительские симпатии» стала ученица школы №71 Кристина Карпова.

Все участники конкурса получили дипломы, а победители были награждены почетными грамотами управления образования и памятными кубками.

Отметим, песенный конкурс «Евровидение-2019» организован по инициативе Администрации Индустриального района и районного управления образования. Мероприятие направлено на популяризацию среди школьников европейских демократических ценностей, европейской интеграции и общего европейского культурного наследия.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  евровидение, школьники, харьков
 
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