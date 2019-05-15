15.05.2019 13:48

Харьковские подростки соревновались в экстриме во время «Безопасной прогулки» (ФОТО)

На базе 2-й пожарно-спасательной части города Харькова проходил первый этап областного фестиваля ДЮП «Безопасная прогулка»



://kharkiv.dsns.gov.ua

15 мая лучшие команды-победительницы зональных этапов фестиваля Дружин юных пожарных приехали в Харьков побороться за Кубок фестиваля.

Всего в соревнованиях принимают участие 10 команд: «Агенты 101» Первомайской школы №5, «ЖАР» Петропавловской школы Купянского района, «Экстрим» школы №123 Московского района города Харькова, «ШОК» Нововодолажского лицея №1, «На волне 101 »Чугуевского УВК №8,« Агенты безопасности »гимназии №172 Киевского района города Харькова,« ЖАР »Купянского школы №1,« Агенты 101 » Ллипкуватовского лицея Нововодолажского района,« Стрела » Васищевской школы Харьковского района и« Активные огнетушители » гимназии №152 Холодногорского района города Харькова.

Соревнования проходят в два этапа. Во время первого, который проходил на базе 2-й Государственной пожарно-спасательной части города Харькова, команды демонстрировали свои умения и навыки в оказании помощи утопающему и тушении условного пожара, показывали свои знания в задании «Знатоки пожарно-спасательного дела», а также соревновались в умении переправляться через препятствия с помощью спасательных веревок.

Второй этап будет проходить в областном Дворце детского и юношеского творчества. Там команды продемонстрируют свои таланты в настроении, вокальной, театральной и хореографической мастерства в конкурсах «Визитка» и «Домашнее задание».