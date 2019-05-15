15.05.2019 16:21

Более 21 тысячи школьников Харьковщины 21 мая приступят к сдаче ВНО 2019 (ФОТО)

На участие в прохождении оценивания зарегистрировались 21 228 человек.



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«Наша задача - чтобы каждый из участников ВНО получил оценку объективную, честную и прозрачную, а это обеспечивается, в первую очередь, соблюдением нормативных документов. Сейчас ВНО переходит от того формата, из которого оно начиналось, - отбор абитуриентов - до формата основной формы государственной аттестации всех учащихся », - подчеркнул директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Как отметила директор Департамента образования и науки ХОГА Лариса Карпова : «Всего в Харьковской области запланировано организовать работу 93 пунктов тестирования, из них 47 - на базе учреждений общего среднего образования, 12 - профессионально-технических заведений и 34 - на базе высших учебных заведений. В городе Харьков - 65 пунктов тестирования. Планируется привлечь к работе 4,5 тыс. педагогов».

Также она отметила, что каждый пользователь ВНО 2019 имеет право сдать тесты не более чем из четырех учебных предметов. Результаты ВНО засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации по образовательный уровень полного общего среднего образования.

Для учащихся учреждений общего среднего образования - по трем учебным предметам: украинскому языку и литературе, математике или истории по выбору ученика и одного из учебных предметов по выбору ученика.

Для студентов учреждений профессионального, профессионально-технического, высшего образования - по двум учебным предметам: украинскому языку и литературе, а также по математике или истории по выбору студента. Новым в 2019 году, по словам Карповой, является введение порядка организации проведения вступительных испытаний, проводимых по технологии ВНО для поступления на магистерскую уровень высшего образования.

Основная сессия единого вступительного экзамена состоится 2 июля, единого вступительного экзамена - 4 июля.