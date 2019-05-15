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15.05.2019  17:21   

Харьковских педагогов «натаскивают» на облачные технологии будущего (ФОТО)

Профильный Департамент горсовета организовал обучение на примере Google-сервисов, в педагогической деятельности.


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14 мая 2019 на базе Научно-методического педагогического центра Департамента образования проведен учебно-методический семинар для заведующих лабораторий компьютерных технологий в образовании управлений образования администраций районов Харьковского городского совета и руководителей районных методических объединений учителей информатики по теме «Использование облачных технологий, на примере Google-сервисов, в педагогической деятельности ».

Участники семинара ознакомились с основными направлениями использования облачных технологий в образовательной деятельности, особенностями организации профессиональной поддержки и методического сопровождения педагогов с использованием облачных сервисов, с типами интеллектуальных карт. Москаленко В.В., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационных технологий Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, провел практикум по созданию интеллектуальных карт с помощью Google-сервисов.

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  педагоги, харьков, горсовет, департамент, обучение, google-сервис
 
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