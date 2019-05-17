Юноши и девушки Харьковщины соревновались за звание лучших спортсменов по пожарно-прикладному спорту
16 мая на базе спортивного комплекса Главного управления ГСЧС в Харьковской области прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди юниоров. За победу соревновались 23 районных команды Харькова и Харьковской области.
Для определения победителей юным спортсменам необходимо было выполнить упражнения по подъему по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни и преодоление 100 метровой полосы с препятствиями. Юноши соревновались в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей.
В общем все участники соревнований продемонстрировали свою высокую физическую мастерство и сноровка, получили необходимый опыт, который пригодится им в будущих соревнованиях.
По итогам соревнований третье общекомандное место заняли юные спортсмены из Холодногорского района, серебряными призерами стали дети из Слободского района, а победителями соревнований по пожарно-прикладному спорту стали юноши из Киевского района города Харькова.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
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