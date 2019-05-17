17.05.2019 13:28

Северная Салтовка и Большая Даниловка впереди всех: подростки из Киевского района стали лучшими среди 23 команд города и области (ФОТО)

Юноши и девушки Харьковщины соревновались за звание лучших спортсменов по пожарно-прикладному спорту



://kh.dsns.gov.ua

16 мая на базе спортивного комплекса Главного управления ГСЧС в Харьковской области прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди юниоров. За победу соревновались 23 районных команды Харькова и Харьковской области.

Для определения победителей юным спортсменам необходимо было выполнить упражнения по подъему по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни и преодоление 100 метровой полосы с препятствиями. Юноши соревновались в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей.

В общем все участники соревнований продемонстрировали свою высокую физическую мастерство и сноровка, получили необходимый опыт, который пригодится им в будущих соревнованиях.

По итогам соревнований третье общекомандное место заняли юные спортсмены из Холодногорского района, серебряными призерами стали дети из Слободского района, а победителями соревнований по пожарно-прикладному спорту стали юноши из Киевского района города Харькова.