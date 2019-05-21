Юные философы Харькова победили во всех номинациях Всеукраинской олимпиады (ФОТО)

Во второй декаде мая в с. Зарваницы Теребовлянского района Тернопольской области проходил финальный этап V Всеукраинского турнира юных философов и религиоведов.
В финале принимали участие 16 команд из Киева, Харькова, Полтавы, Черкасс, Одессы, Сум, Волынской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Ровенской областей.
В турнире приняли участие три команды юных знатоков философии и религии нашего города.
Все они стали победителями.
Команда Харьковской общеобразовательной школы № 120 Основянского района и сборная команда из числа учащихся Харьковского частного учебно-воспитательного комплекса «Вересень», Харьковского лицея № 89 и Харьковской гимназии № 14 заняли первые места.
Команда Харьковской специализированной школы № 80 Индустриального района получила Диплом II степени.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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