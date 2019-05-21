Главная Новости Образование Для харьковских абитуриентов стартовало ВНО-2019
21.05.2019  09:00   

Для харьковских абитуриентов стартовало ВНО-2019

В течении 3 часов будущим студентам необходимо будет подтверждать знания, полученные за последние несколько лет.


// facebook

«21 мая тестированием по математике начнется основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00», - напомнили в центре УЦОКО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
  • паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет.

Участникам посоветовали заранее узнать адрес проведения ВНО по математике, взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

«Напоминаем, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования. Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т.д.», - добавили в УЦОКО.

 

На сертификационную работу по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

  • с выбором одного правильного ответа (№ 1-20), ответы на них нужно обозначать в бланке А;
  • на установление соответствия ("логические пары") (№ 21-24), ответы на них нужно обозначать в бланке А;
  • открытой формы с коротким ответом, содержащих два типа задач: структурированная (№ 25, 26) и неструктурированная (№ 27-30), ответы на них нужно обозначать в бланке А;
  • открытой формы с развернутым ответом (№ 31-33), ответы на них нужно записать в бланке Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:   УЦОКО
 Тэги:  вно, харьков, математика, минирование
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.04 Образование Адаптивный порог для нацменьшинств на ВНО по украинскому языку определят до 14 июня 16.03 Образование Харьковских школьников ожидает изменение в школьной программе по истории Украины 13.03 Образование Русскоязычные школы Харькова передут в 3-ий тип по новой модели образования, а неславяне получат преференции на ЗНО – министр образования Гриневич
 
 

Видео

Владимир Зеленский - новый Президент Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 