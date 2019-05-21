За решеткой качановской колонии прошли экзамены на знание украинского языка (ФОТО)

20 мая 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» была проведена Государственная итоговая аттестация по украинскому языку.
Ученицы 12-Г класса, в количестве 12 человек, сделали шаг к аттестату о полном общем среднем образовании.
Перед ними поставили непростую задача – написать правильный перевод на украинский.
В этой задаче нужно было проявить и творческое мышление, и грамматическую осведомленность, и умение правильно и четко выражать свое мнение.
Осужденным эти знания пригодятся в дальнейшей жизни.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: