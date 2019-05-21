21.05.2019 11:40

За решеткой качановской колонии прошли экзамены на знание украинского языка (ФОТО)

20 мая 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» была проведена Государственная итоговая аттестация по украинскому языку.



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Ученицы 12-Г класса, в количестве 12 человек, сделали шаг к аттестату о полном общем среднем образовании.

Перед ними поставили непростую задача – написать правильный перевод на украинский.

В этой задаче нужно было проявить и творческое мышление, и грамматическую осведомленность, и умение правильно и четко выражать свое мнение.

Осужденным эти знания пригодятся в дальнейшей жизни.