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21.05.2019  11:40   

За решеткой качановской колонии прошли экзамены на знание украинского языка (ФОТО)

20 мая 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» была проведена Государственная итоговая аттестация по украинскому языку.


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Ученицы 12-Г класса, в количестве 12 человек, сделали шаг к аттестату о полном общем среднем образовании.

Перед ними поставили непростую задача – написать правильный перевод на украинский. 

В этой задаче нужно было проявить и творческое мышление, и грамматическую осведомленность, и умение правильно и четко выражать свое мнение.

 Осужденным эти знания пригодятся в дальнейшей жизни.

 

 

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, качановка, украинский, экзамен, аттестация
 
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