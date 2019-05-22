Главная Новости Образование В загородных и пришкольных лагерях Харькова этим летом отдохнут и оздоровятся 120 тысяч детей
22.05.2019  17:30   

В загородных и пришкольных лагерях Харькова этим летом отдохнут и оздоровятся 120 тысяч детей

Сеть оздоровительных учреждений уже сформирована.


// city.kharkov.ua

Всего в Харькове проживают 125 тыс. 980 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В этом году всеми видами отдыха и оздоровления планируется охватить 120 тыс. детей, что составляет 95,3% в отличие от прошлогодних 94%, сообщил заместитель начальника управления по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Валерий Сычов.

По его словам, сеть оздоровительных учреждений уже сформирована. В частности, три детских оздоровительных лагеря расположены в Лесопарке, в них отдохнут 2,5 тыс. детей.

Также в Харькове организованы 192 пришкольных лагеря, в которых отдохнет 29 тыс. 111 учащихся. Лагеря будут работать с 27 мая по 11 июня, в них будет организовано двухразовое питание. Стоимость одного дня пребывания ребенка составляет 25 грн. Также в оздоровительном режиме с 1 июня по 31 августа будут работать 224 детских сада.

Кроме того, в Харькове насчитывается более 91,5 тыс. одаренных детей и детей льготных категорий школьного возраста, из которых планируется оздоровить более 95%. Так, в этом году будет выделено 4,5 тыс. льготных путевок в загородные лагеря, как в Харьковской области, так и на побережьях Черного и Азовского морей и в Карпатах. Путевки предоставляются Министерством социальной политики Украины и областным управлением по делам молодежи и спорта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  летний лагерь, оздоровление, харьков, дети
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.05 Власть Летом в Харькове планируют оздоровить более 100 тысяч детей 14.07 Образование В мире профессий: Городской центр занятости открыл летний лагерь для школьников 15.04 Власть Харьковские дети бесплатно отдохнут в лагерях области и на Азове
 
 

Видео

Рабинович: наша пенсионная программа станет основой возрождения Украины. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 