22.05.2019 17:30

В загородных и пришкольных лагерях Харькова этим летом отдохнут и оздоровятся 120 тысяч детей

Сеть оздоровительных учреждений уже сформирована.



// city.kharkov.ua

Всего в Харькове проживают 125 тыс. 980 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В этом году всеми видами отдыха и оздоровления планируется охватить 120 тыс. детей, что составляет 95,3% в отличие от прошлогодних 94%, сообщил заместитель начальника управления по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Валерий Сычов.

По его словам, сеть оздоровительных учреждений уже сформирована. В частности, три детских оздоровительных лагеря расположены в Лесопарке, в них отдохнут 2,5 тыс. детей.



Также в Харькове организованы 192 пришкольных лагеря, в которых отдохнет 29 тыс. 111 учащихся. Лагеря будут работать с 27 мая по 11 июня, в них будет организовано двухразовое питание. Стоимость одного дня пребывания ребенка составляет 25 грн. Также в оздоровительном режиме с 1 июня по 31 августа будут работать 224 детских сада.



Кроме того, в Харькове насчитывается более 91,5 тыс. одаренных детей и детей льготных категорий школьного возраста, из которых планируется оздоровить более 95%. Так, в этом году будет выделено 4,5 тыс. льготных путевок в загородные лагеря, как в Харьковской области, так и на побережьях Черного и Азовского морей и в Карпатах. Путевки предоставляются Министерством социальной политики Украины и областным управлением по делам молодежи и спорта.