Ученых Харькова отмечетели государственными наградами Украины по случаю Дня науки

Харьковские научные деятели продолжают достойно представлять наш город на научном Олимпе.
Указом Президента Украины № 236/2019 ученым Харьковщины назначены государственные награды Украины:
звание «Заслуженный деятель НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ»
звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ»
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: