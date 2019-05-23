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23.05.2019  08:45   

Ученых Харькова отмечетели государственными наградами Украины по случаю Дня науки

Харьковские научные деятели продолжают достойно представлять наш город на научном Олимпе.


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Указом Президента Украины № 236/2019 ученым Харьковщины назначены государственные награды Украины:

звание «Заслуженный деятель НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ»

  • Карнаухову Ивану Михайловичу - заместителю генерального директора Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», доктору физико-математических наук, профессору
  • Пастуре Леониду Андреевичу - главному научному сотруднику Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина, доктору физико-математических наук, профессору 

звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ»

  • Зиме Александру Григорьевичу - проректору Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца
  • РОССИХИНУ Василию Васильевичу - проректору Харьковского национального университета радиоэлектроники
Источник:   Департамент образования и науки ХОГА
 Тэги:  ученые, харьков, наука, награды
 
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