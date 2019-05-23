23.05.2019 14:24

Департамент образования Харьковского горсовета обнародовал имена лучших юных «патриотов»

Под эгидой Департамента прошли финальные соревнования военно-спортивной игры «Патриот».



kharkivosvita.net.ua

Днями состоялись финальные соревнования военно-спортивной игры «Патриот», проводимых Департаментом образования Харьковского городского совета и Всеукраинской федерации военно-спортивных многоборья с целью проверки теоретической, практической, физической и психологической подготовки молодежи к защите Отечества и прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях Украины, а также совершенствование жизненно необходимых знаний, умений и навыков, высокого патриотического сознания допризывной мл оде.

Торжественное открытие военно-спортивной игры «Патриот» состоялось на стадионе Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба с участием представителей военного комиссариата Харьковской области, Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба, Национальной гвардии Украины, общественных организаций участников АТО, которые плодотворно работают с педагогами в рамках реализации Стратегии национально-патриотического воспитания детей и молодежи.

На стадионе «Звезда» состоялись показательные выступления по рукопашному бою, соревнования по стрельбе, строевой и теоретической подготовки.

На базе полевого площадке микрорайона Залютино участники продемонстрировали уровень подготовки к службе в Вооруженных Силах Украины, выполнение нормативов по тактической подготовке и навыки преодоления препятствий в ходе тактико-специальной игры.

По итогам двухдневных соревнований победителями военно-спортивной игры «Патриот» стали:

В разделе «Тактико-специальная подготовка»:

- I место - сборная команда Шевченковского района;

- II место - сборная команда Московского района;

- III место - сборная команда Слободского района.

В разделе «Специальная подготовка»:

- I место - сборная команда Шевченковского района;

- II место - сборная команда Московского района;

- III место - сборная команда Киевского района.

В общекомандном зачете:

- I место - сборная команда Шевченковского района;

- II место - сборная команда Московского района;

- III место - сборная команда Киевского района.

Победители и призеры награждены дипломами и грамотами Департамента образования, кубками, медалями и призами.