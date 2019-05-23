Департамент образования Харьковского горсовета обнародовал имена лучших юных «патриотов»

Под эгидой Департамента прошли финальные соревнования военно-спортивной игры «Патриот».
Днями состоялись финальные соревнования военно-спортивной игры «Патриот», проводимых Департаментом образования Харьковского городского совета и Всеукраинской федерации военно-спортивных многоборья с целью проверки теоретической, практической, физической и психологической подготовки молодежи к защите Отечества и прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях Украины, а также совершенствование жизненно необходимых знаний, умений и навыков, высокого патриотического сознания допризывной мл оде.
Торжественное открытие военно-спортивной игры «Патриот» состоялось на стадионе Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба с участием представителей военного комиссариата Харьковской области, Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба, Национальной гвардии Украины, общественных организаций участников АТО, которые плодотворно работают с педагогами в рамках реализации Стратегии национально-патриотического воспитания детей и молодежи.
На стадионе «Звезда» состоялись показательные выступления по рукопашному бою, соревнования по стрельбе, строевой и теоретической подготовки.
На базе полевого площадке микрорайона Залютино участники продемонстрировали уровень подготовки к службе в Вооруженных Силах Украины, выполнение нормативов по тактической подготовке и навыки преодоления препятствий в ходе тактико-специальной игры.
По итогам двухдневных соревнований победителями военно-спортивной игры «Патриот» стали:
В разделе «Тактико-специальная подготовка»:
В разделе «Специальная подготовка»:
В общекомандном зачете:
Победители и призеры награждены дипломами и грамотами Департамента образования, кубками, медалями и призами.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
влажн.:
давл.:
ветер: