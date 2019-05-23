23.05.2019 15:42

На выпускной бал в Харькове собираются около 10 тысяч выпускников

Из более семи сотен школ Харьковской области выпускается 33 000 учеников.



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Последний звонок встетят 12 тысяч одиннадцатиклассников и в двое больше девятиклассников

В течение учебного года учащиеся Харьковщины занимали лидирующие позиции среди областей Украины по количеству побед и призовых мест в научных олимпиадах и конкурсах.

В частности, в олимпиадах 80% из тех, кто принимал участие, стали победителями.

Что касается Малой академии наук, участвовали 53 ученика, из них 50 стали победителями - это 79%.

В течение учебного года квалификацию повысили более три тысячи учителей из всех районов области. На участие в ВНО в этом году зарегистрировались 21 228 учеников.