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23.05.2019  15:42   

На выпускной бал в Харькове собираются около 10 тысяч выпускников

Из более семи сотен школ Харьковской области выпускается 33 000 учеников.


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Последний звонок встетят  12 тысяч одиннадцатиклассников и в двое больше девятиклассников

 В течение учебного года учащиеся Харьковщины занимали лидирующие позиции среди областей Украины по количеству побед и призовых мест в научных олимпиадах и конкурсах.

В частности, в олимпиадах 80% из тех, кто принимал участие, стали победителями.

Что касается Малой академии наук, участвовали 53 ученика, из них 50 стали победителями - это 79%.

В течение учебного года квалификацию повысили более три тысячи учителей из всех районов области. На участие в ВНО в этом году зарегистрировались 21 228 учеников.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  выпускной, харьков, звонок, одиннадцати, класс
 
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