На выпускной бал в Харькове собираются около 10 тысяч выпускников

Из более семи сотен школ Харьковской области выпускается 33 000 учеников.
Последний звонок встетят 12 тысяч одиннадцатиклассников и в двое больше девятиклассников
В течение учебного года учащиеся Харьковщины занимали лидирующие позиции среди областей Украины по количеству побед и призовых мест в научных олимпиадах и конкурсах.
В частности, в олимпиадах 80% из тех, кто принимал участие, стали победителями.
Что касается Малой академии наук, участвовали 53 ученика, из них 50 стали победителями - это 79%.
В течение учебного года квалификацию повысили более три тысячи учителей из всех районов области. На участие в ВНО в этом году зарегистрировались 21 228 учеников.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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