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23.05.2019  15:49   

ВНО по украинскому языку и литературе прошло без нарушений

Более 20 500 выпускников сегодня приняли участие в тестировании по украинскому языку.


uatv.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время проведения ВНО на Харьковщине правонарушений не зафиксировано
 
Внешнее независимое оценивание проходило в 92 учебных заведениях Харькова и области.
 
Охрану публичной безопасности и порядка обеспечили 245 полицейских.
 
Перед началом проведения ВНО полицейские тщательно обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов.
 
В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и представителей ГСЧС.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  вно, нарушения, харьков
 
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