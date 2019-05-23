ВНО по украинскому языку и литературе прошло без нарушений

Более 20 500 выпускников сегодня приняли участие в тестировании по украинскому языку.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
влажн.:
давл.:
ветер: