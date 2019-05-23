23.05.2019 17:43

Реформа школы в Харькове: новые закупки и рейтинговой зачисление 14,5 тысяч первоклашек

По программе НУШ на закупку оборудования и мебели в классах из бюджета города потратили 52,6 млн грн



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Учебный год, который ознаменовался началом работы «Новой украинской школы» и внедрением инклюзивного образования, подходит к концу..

Как оказалось, в учебных заведениях города и области успели проделать немалую работу, чтобы создать «Новую украинскую школу». Загадочные три буквы НУШ, по словам директора департамента образования горсовета Ольги Деменко, — «это школа, в которую приятно ходить ученикам».

«Здесь прислушиваются к их мнению, учат критически мыслить, не бояться высказывать свое мнение и быть ответственными гражданами», — считает Деменко.

На внедрение стандартов НУШ чиновникам пришлось изрядно потратиться, правда, львиную долю финансов выделили из государственного бюджета.

К примеру, как рассказали нам в департаменте образования ОГА, в области для создания современного образовательного пространства за счет субвенции из государственного и местных бюджетов приобрели оборудование на сумму 52,6 млн грн, которые потратили на дидактические материалы, мебель и компьютерное оборудование.

Положительно о реформе отзываются и на местах в области, указывая, что многие сельские школы действительно получили современные возможности для обучения.

«Работать стало удобнее, а для детей интереснее, благодаря новой технике, которая появилась в классе: интерактивная доска, проектор, экран, ноутбук. Позитивные сдвиги, безусловно, есть. Дети с удовольствием участвуют в «Утренних встречах», с радостью работают с «Дневником впечатлений», нравятся кубики Lego», – рассказала учительница 1-го класса одной из сельских школ Богодуховского района.

Родители же во многом солидарны с педагогами.

«Да, в школу мы идем с большим удовольствием. Наша бабушка и вовсе сказала, что школа похожа на детский сад, так как уроки учить не обязательно. Хотя в этом плане я бы меняла подход, нужна ответственность и дисциплина», – говорит мама первоклассницы Татьяна Мостипанова.

Новая система образования ждет первоклассников уже с осени.

В первый класс харьковских школ в сентябре планируют зачислить 14 453 ребенка, из них 13 600 – в коммунальные школы.

Закупки нового оборудования и дидактических материалов будут проводить, правда, сколько денег потратят, в мэрии пока не говорят.

Родители же будущих школьников сейчас проходят квест с зачислением ребенка в школу, ведь в понравившееся учебное заведение просто так не попадешь. Первоочередное право на зачисление имеют дети, которые проживают на территории обслуживания школы, у которых есть братья-сестры, которые уже являются учениками этой школы. Также зачислять могут детей сотрудников учебного заведения.