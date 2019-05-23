Реформа школы в Харькове: новые закупки и рейтинговой зачисление 14,5 тысяч первоклашек

По программе НУШ на закупку оборудования и мебели в классах из бюджета города потратили 52,6 млн грн
Учебный год, который ознаменовался началом работы «Новой украинской школы» и внедрением инклюзивного образования, подходит к концу..
Как оказалось, в учебных заведениях города и области успели проделать немалую работу, чтобы создать «Новую украинскую школу». Загадочные три буквы НУШ, по словам директора департамента образования горсовета Ольги Деменко, — «это школа, в которую приятно ходить ученикам».
«Здесь прислушиваются к их мнению, учат критически мыслить, не бояться высказывать свое мнение и быть ответственными гражданами», — считает Деменко.
На внедрение стандартов НУШ чиновникам пришлось изрядно потратиться, правда, львиную долю финансов выделили из государственного бюджета.
К примеру, как рассказали нам в департаменте образования ОГА, в области для создания современного образовательного пространства за счет субвенции из государственного и местных бюджетов приобрели оборудование на сумму 52,6 млн грн, которые потратили на дидактические материалы, мебель и компьютерное оборудование.
Положительно о реформе отзываются и на местах в области, указывая, что многие сельские школы действительно получили современные возможности для обучения.
«Работать стало удобнее, а для детей интереснее, благодаря новой технике, которая появилась в классе: интерактивная доска, проектор, экран, ноутбук. Позитивные сдвиги, безусловно, есть. Дети с удовольствием участвуют в «Утренних встречах», с радостью работают с «Дневником впечатлений», нравятся кубики Lego», – рассказала учительница 1-го класса одной из сельских школ Богодуховского района.
Родители же во многом солидарны с педагогами.
«Да, в школу мы идем с большим удовольствием. Наша бабушка и вовсе сказала, что школа похожа на детский сад, так как уроки учить не обязательно. Хотя в этом плане я бы меняла подход, нужна ответственность и дисциплина», – говорит мама первоклассницы Татьяна Мостипанова.
Новая система образования ждет первоклассников уже с осени.
В первый класс харьковских школ в сентябре планируют зачислить 14 453 ребенка, из них 13 600 – в коммунальные школы.
Закупки нового оборудования и дидактических материалов будут проводить, правда, сколько денег потратят, в мэрии пока не говорят.
Родители же будущих школьников сейчас проходят квест с зачислением ребенка в школу, ведь в понравившееся учебное заведение просто так не попадешь. Первоочередное право на зачисление имеют дети, которые проживают на территории обслуживания школы, у которых есть братья-сестры, которые уже являются учениками этой школы. Также зачислять могут детей сотрудников учебного заведения.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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