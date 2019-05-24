24.05.2019 16:16

Секретарь Харьковского горсовета поздравил школьников с окончанием учебного года (ФОТО)

Александр Новак сегодня, 24 мая, принял участие в празднике последнего звонка в школе №25.



//city.kharkov.ua

Александр Новак поздравил от себя лично и от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса учащихся, учителей и родителей школьников с завершением учебы.

«По итогам уходящего учебного года харьковские школьники в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки и статус Харькова в качестве интеллектуальной столицы. Это большой труд и учащихся, и учителей. Вами гордится город! А выпускникам, для которых это действительно последний звонок, хочу пожелать ценить школьную дружбу, не забывать учителей, которые вложили в вас знания, чтобы вы стали успешными людьми и чтобы вами гордилась школа, город и Украина», - пожелал выпускникам Александр Новак.

На последнем звонке победителям и призерам различных конкурсов, олимпиад и турниров вручили грамоты. Также для всех собравшихся школьники подготовили небольшие концертные номера, а выпускники традиционно исполнили вальс.

Справка. В Харьковской общеобразовательной школе №25 обучается 421 школьник. По итогам 2018/2019 учебного года на счету учащихся школы два призовых места областного конкурса-защиты Малой академии наук Украины (секции «Археология» и «Историческое краеведение») и І место городского конкурса «Эко-Энерго-Конкурс-2019». Учащиеся 7-11 классов под руководством учителя предмета «Защита Отечества» Юрия Агафонова ежегодно занимают первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. В школе действует детско-юношеская организация «Юность», члены которой активно помогают ветеранам Второй мировой войны. В сентябре 2018 года в школе открыт современный стадион.