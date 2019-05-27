27.05.2019 13:50

«Кузница кадров» для харьковской новой украинской школы отметила 80-летний юбилей

По случаю юбилея вуза коллектив Харьковской академии непрерывного образования награжден высшей наградой региона «Слобожанская слава».



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За 18 лет в Харьковской академии непрерывного образования повысили квалификацию более 100 000 педагогов.

В 2018-2019 годах прошли обучение 12 500 педагогов по подготовке к работе в условиях реализации Концепции «Новая украинская школа».

Педагогам Харьковщины предоставлена возможность повышать профессиональную компетентность по 59-ю образовательными программами и углублять профессиональные знания и профессиональные компетентности на более чем 100 тематических и профессиональных спецкурсах.

Качество знаний, которую здесь дают преподаватели, очень высоко. И то, что сегодня ученики харьковских школ занимают первые места на олимпиадах и международных конкурсах, а также заслуга сотрудников академии, - подчеркивалось при награждении.

В течение многих лет Харьковская академия непрерывного образования является инициатором, соавтором и активным участником процесса реализации региональных программ (из 12 областных программ - 9 разработан и выполнен Академией).

Справка: Харьковская академия непрерывного образования - учреждение последипломного педагогического образования, созданный для повышения профессиональной компетентности педагогов Харьковщины. Способствует модернизации учебно-воспитательного процесса, обеспечивает его организационно-методический и научный сопровождение.

В 1936 году на Харьковщине была создана областная педагогическая станция, которая впоследствии была преобразована в областной методический кабинет при областном отделе народного образования.