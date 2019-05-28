В Слободском районе готовят к открытию новый детский сад

Детский сад комбинированного типа №352 по пр. Героев Сталинграда, 146-а планируют открыть в начале нового учебного года.
В помещении начаты ремонтные работы. Будет обновлен пищеблок, прачечные, групповые помещения, оборудованы игровые площадки, благоустроена территория, сообщила заместитель директор Департамента образования Алена Вицько..
Сначала в детском саду откроют одну ясельную и две дошкольные группы, которые смогут принять 75 детей. Позже планируется создать логопедические группы для детей с нарушениями речи.
Всего типовое помещение рассчитано на 220 дошкольников.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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