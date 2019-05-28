Главная Новости Образование В Слободском районе готовят к открытию новый детский сад
28.05.2019  08:45   

В Слободском районе готовят к открытию новый детский сад

Детский сад комбинированного типа №352 по пр. Героев Сталинграда, 146-а планируют открыть в начале нового учебного года.


// city.kharkov.ua

В помещении начаты ремонтные работы. Будет обновлен пищеблок, прачечные, групповые помещения, оборудованы игровые площадки, благоустроена территория, сообщила заместитель директор Департамента образования Алена Вицько..

Сначала в детском саду откроют одну ясельную и две дошкольные группы, которые смогут принять 75 детей. Позже планируется создать логопедические группы для детей с нарушениями речи.

Всего типовое помещение рассчитано на 220 дошкольников.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  детсад, открытие, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.04 Медицина Отравление детей в детсаду под Харьковом: медики отчитались о проведенном лечении 19.04 Медицина В школьных столовых харьковские медики нашли загрязненную воду и бактерии не только на посуде, но и в готовой еде 19.04 Медицина Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в детсаду
 
 

Видео

Харьковских студентов учили проявлять себя и правильно говорить. Второй этап проекта ЛОМ Фонда Александра Грановского
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 