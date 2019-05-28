28.05.2019 08:45

В Слободском районе готовят к открытию новый детский сад

Детский сад комбинированного типа №352 по пр. Героев Сталинграда, 146-а планируют открыть в начале нового учебного года.



// city.kharkov.ua

В помещении начаты ремонтные работы. Будет обновлен пищеблок, прачечные, групповые помещения, оборудованы игровые площадки, благоустроена территория, сообщила заместитель директор Департамента образования Алена Вицько..

Сначала в детском саду откроют одну ясельную и две дошкольные группы, которые смогут принять 75 детей. Позже планируется создать логопедические группы для детей с нарушениями речи.

Всего типовое помещение рассчитано на 220 дошкольников.