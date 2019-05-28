28.05.2019 13:14

Харьковских школьников второй раз признали «финансовыми гениями»

Всеукраинская олимпиада для школьников «Финансовый гений» проходит ежегодно в течение 7 лет.



://dniokh.gov.ua

За всю историю олимпиады дети получили более 1 000 000 гривен на свое образование.

В этом году участники представили свое видение обслуживания детей в государственном банке: какой сервис и какие услуги, по их мнению, должен предоставлять госбанк.

Из более 6500 участников были определены призеров, которые получили денежные награды на общую сумму 123 000 грн. Всего в финал попали 60 участников трех возрастных категорий.

Победители были определены в трех возрастных категориях: от 14 до 17 лет, от 11 до 13 лет и от 6 до 10 лет. Главный приз - 50 000 гривен получил Денис Валиков из Харькова. В категории старейших Teen за первое место Денис Валиков получил 50 000 гривен, за 2-место Максим Венгер (Киев) - 15 000 гривен, Махиня Игорь (Киев) завоевал 3-е место и 10 000 гривен.

Деньги будут направлены на оплату языковых курсов и обучения. Кстати, харьковчане уже второй раз становятся главными победителями этой олимпиады. В 2017 году 50 000 гривен своими знаниями и креативностью завоевал Артем Филимонов.