28.05.2019 17:40

По сотне школьников на одного полицейского - полиция учла опыт псевдоминирования учебных зведений

Во время проведения ВНО по английскому языку в Харькове правонарушений не зафиксировано.



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По данным полиции, 28 мая около 6 700 харьковчан приняли участие в тестировании по английскому языку.

Внешнее независимое оценивание проходило в 26 учебных заведениях Харькова и области.

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечили 60 сотрудников полиции.

Перед началом ВНО полицейские обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов. В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и представителей ГСЧС.