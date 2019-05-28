По сотне школьников на одного полицейского - полиция учла опыт псевдоминирования учебных зведений

Во время проведения ВНО по английскому языку в Харькове правонарушений не зафиксировано.
По данным полиции, 28 мая около 6 700 харьковчан приняли участие в тестировании по английскому языку.
Внешнее независимое оценивание проходило в 26 учебных заведениях Харькова и области.
Охрану публичной безопасности и порядка обеспечили 60 сотрудников полиции.
Перед началом ВНО полицейские обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов. В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и представителей ГСЧС.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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