Харьковские студенты получили дипломы французской Национальной консерватории искусств и ремесел (г. Париж)

В этом году истек срок четырехлетней программы подготовки магистров, которая осуществлялась на основании Рамочного соглашения между украинским и французским высшими учебными заведениями.
В Харьковском железнодорожном вузе почти восемь десятков магистров получили французские дипломы. По программе в последний раз подготовили выпуск магистров направления обучения «Менеджер высокоскоростных железнодорожных систем». Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта Европейского Союза Темпус IV программы MieGVF «Магистр инфраструктуры и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта в России и Украине». Подготовка магистров высокоскоростного движениябыла первым шагом к достижению цели - курсирования поездов в Украине со скоростью 300-400 км / ч.
Первый выпуск магистров по высокоскоростному движению по программе «TEMPUS» состоялся 2015 Это была самая большая по масштабу программа подготовки магистров высокоскоростного движения не только в Харькове, но и в Украине.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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