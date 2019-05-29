29.05.2019 15:37

Харьковские студенты получили дипломы французской Национальной консерватории искусств и ремесел (г. Париж)

В этом году истек срок четырехлетней программы подготовки магистров, которая осуществлялась на основании Рамочного соглашения между украинским и французским высшими учебными заведениями.



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В Харьковском железнодорожном вузе почти восемь десятков магистров получили французские дипломы. По программе в последний раз подготовили выпуск магистров направления обучения «Менеджер высокоскоростных железнодорожных систем». Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта Европейского Союза Темпус IV программы MieGVF «Магистр инфраструктуры и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта в России и Украине». Подготовка магистров высокоскоростного движениябыла первым шагом к достижению цели - курсирования поездов в Украине со скоростью 300-400 км / ч.

Первый выпуск магистров по высокоскоростному движению по программе «TEMPUS» состоялся 2015 Это была самая большая по масштабу программа подготовки магистров высокоскоростного движения не только в Харькове, но и в Украине.