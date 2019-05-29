Пришкольные лагеря Харькова начали работу

27 мая начали работу 192 учреждения отдыха с дневным пребыванием на базе учебных заведений города.
Отдыхом в пришкольных лагерях охвачено более 36 тыс. Детей. Продолжительность смены с 27.05.2019 по 13.06.2019.
Для воспитанников организовано двухразовое горячее питание, стоимость которого составляет 25 грн в день. Более 2,5 тысячи детей льготного контингента обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет средств бюджета г.. Харьков. На базе учреждений отдыха функционируют 127 летних языковых лагерей, для почти 6 500 детей.
При формировании отрядов, учитывался возраст воспитанников, уровень подготовки детей. Главной задачей работы пришкольных лагерей является создание безопасных и комфортных для детей во время отдыха. Для воспитанников разработаны различные конкурсные программы, спортивные соревнования, виртуальные путешествия в страны мира.
Запланировано много интересных экскурсий в учреждения культуры и искусства, сотрудничество с внешкольными учебными заведениями.
Воспитанники языковых лагерей совершенствовать коммуникационные навыки разговорной практики.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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