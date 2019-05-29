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29.05.2019  16:58   

Пришкольные лагеря Харькова начали работу

27 мая начали работу 192 учреждения отдыха с дневным пребыванием на базе учебных заведений города.


://kharkivosvita.net.ua

Отдыхом в пришкольных лагерях охвачено более 36 тыс. Детей. Продолжительность смены с 27.05.2019 по 13.06.2019.

Для воспитанников организовано двухразовое горячее питание, стоимость которого составляет 25 грн в день. Более 2,5 тысячи детей льготного контингента обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет средств бюджета г.. Харьков. На базе учреждений отдыха функционируют 127 летних языковых лагерей, для почти 6 500 детей.

При формировании отрядов, учитывался возраст воспитанников, уровень подготовки детей. Главной задачей работы пришкольных лагерей является создание безопасных и комфортных для детей во время отдыха. Для воспитанников разработаны различные конкурсные программы, спортивные соревнования, виртуальные путешествия в страны мира.

Запланировано много интересных экскурсий в учреждения культуры и искусства, сотрудничество с внешкольными учебными заведениями.

Воспитанники языковых лагерей совершенствовать коммуникационные навыки разговорной практики.

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  школа, лагерь, харьков, отдых, оздоровление
 
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