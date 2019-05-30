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30.05.2019  16:03   

ВНО на Харьковщине прошло без правонарушений правопорядка

В тестировании по физике приняли участие 1466 человек.


// facebook

Сегодня, 30 мая, внешнее независимое оценивание проходило в 7 учебных заведениях Харькова и области.

За охраной публичной безопасности и порядка следили 14 полицейских.

Перед началом проведения ВНО полицейские тщательно обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов.

В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  тестирование, полиция, харьков, школьники, минирование
 
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