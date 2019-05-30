ВНО на Харьковщине прошло без правонарушений правопорядка

В тестировании по физике приняли участие 1466 человек.
Сегодня, 30 мая, внешнее независимое оценивание проходило в 7 учебных заведениях Харькова и области.
За охраной публичной безопасности и порядка следили 14 полицейских.
Перед началом проведения ВНО полицейские тщательно обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов.
В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: