В пригороде Харькова учителя зажгли под известный музыкальный хит (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 5 июня Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 5 июня Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.