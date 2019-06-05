Главная Новости Образование В пригороде Харькова учителя зажгли под известный музыкальный хит (ВИДЕО)
05.06.2019  11:40   

В пригороде Харькова учителя зажгли под известный музыкальный хит (ВИДЕО)

На Последнем звонке педагоги устроили выпускникам оригинальный танцевальный флешмоб.


// facebook

В последние дни мая на Харьковщине прокатилась волна празднования Последнего звонка. 31 мая праздник состоялся и в Валковском лицее имени Александра Масельского.

Кроме выступлений самих учащихся, к поздравлениям присоединились и учителя, которые подготовили танцевальный номер под композицию Боба Синклера - Rock This Party.

Видео: Наталья Осадчая / Facebook

 

Источник:   СК
 Тэги:  последний звонок, учитель, харьков, пригород, валки, клип
 
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