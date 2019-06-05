В пригороде Харькова учителя зажгли под известный музыкальный хит (ВИДЕО)

На Последнем звонке педагоги устроили выпускникам оригинальный танцевальный флешмоб.
В последние дни мая на Харьковщине прокатилась волна празднования Последнего звонка. 31 мая праздник состоялся и в Валковском лицее имени Александра Масельского.
Кроме выступлений самих учащихся, к поздравлениям присоединились и учителя, которые подготовили танцевальный номер под композицию Боба Синклера - Rock This Party.
Видео: Наталья Осадчая / Facebook
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: