В детсаду на Салтовке открыли «лягушатник для лягушат», – Геннадий Кернес

В яслях-саду № 454 по улице Руслана Плоходько открыли стадион и летний бассейн.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
«454 садик – один из старейших на Салтовке, специализируется на оздоровлении. К сезону открыли стадион и летнюю плескалку. Надеюсь, расписание будет справедливым и всем ребятам хватит этого счастья) Спасибо людям за терпение, потому что стадион здесь, что называется, давно «просился». Важно и то, что здесь идет учеба и практика педагогов по спорту и закаливанию, это польза для детей всего Харькова», – написал мэр Харькова.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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