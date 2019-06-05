Главная Новости Образование В детсаду на Салтовке открыли «лягушатник для лягушат», – Геннадий Кернес
05.06.2019  14:11   

В детсаду на Салтовке открыли «лягушатник для лягушат», – Геннадий Кернес

В яслях-саду № 454 по улице Руслана Плоходько открыли стадион и летний бассейн.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«454 садик – один из старейших на Салтовке, специализируется на оздоровлении. К сезону открыли стадион и летнюю плескалку. Надеюсь, расписание будет справедливым и всем ребятам хватит этого счастья) Спасибо людям за терпение, потому что стадион здесь, что называется, давно «просился». Важно и то, что здесь идет учеба и практика педагогов по спорту и закаливанию, это польза для детей всего Харькова», – написал мэр Харькова.

Тэги:  кернес, детсад, стадион, харьков, бассейн
 
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