05.06.2019 14:11

В детсаду на Салтовке открыли «лягушатник для лягушат», – Геннадий Кернес

В яслях-саду № 454 по улице Руслана Плоходько открыли стадион и летний бассейн.



// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



«454 садик – один из старейших на Салтовке, специализируется на оздоровлении. К сезону открыли стадион и летнюю плескалку. Надеюсь, расписание будет справедливым и всем ребятам хватит этого счастья) Спасибо людям за терпение, потому что стадион здесь, что называется, давно «просился». Важно и то, что здесь идет учеба и практика педагогов по спорту и закаливанию, это польза для детей всего Харькова», – написал мэр Харькова.