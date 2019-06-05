05.06.2019 15:20

Харьковские ВУЗы начнут прием документов 10 июля: Особенности кампании

Прием заявлений и документов от поступающих в харьковских высших учебных заведениях начинается 10 июля и заканчивается 22 июля.



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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Анатолия Бабичева.

Он напомнил, что с 1 июля начинается формирование личных кабинетов абитуриентов, продлится оно до 30 августа (для желающих поступить на заочную форму обучения или обучение по контракту).

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 10 июля и заканчивается 22 июля. Для лиц, которые должны проходить собеседования, творческие конкурсы, сдавать вступительные экзамены, прием документов заканчивается 16 июля.

«Сроки подачи документов стали короче, абитуриентам необходимо обратить на это внимание, - подчеркнул Бабичев. – Еще одна новация – сроки проведения творческих экзаменов. Раньше они проводились после подачи документов, теперь – до этого».

Творческие экзамены будут проводиться в несколько сессий: 1-10 июля - для тех, кто хочет поступить на бюджет, 11-22 июля – для контрактников.

Вступительные экзамены будут проводиться с 17 до 22 июля, собеседования – с 17 по 19 июля. Обнародование рейтингового списка поступающих на места государственного заказа состоится 26 июля. Зачисление на места контрактного заказа продлится до 30 сентября.

Абитуриенты могут подавать семь заявлений на поступление на четыре специальности.

«В этом году имеем следующие ограничения: минимальный порог установлен на специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия». Для участия в конкурсе абитуриент должен иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам. Также есть ограничения по специальностям с особенно высоким уровнем социальной ответственности и, в частности, «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», "Международное право", "Фармация". Конкурсный балл на эти специальности не может быть меньше 130 баллов", - рассказал заместитель председателя ОГА.

Также расширены льготы для участников боевых действий: если раньше их имели только участники АТО (ООС), то теперь - участники всех боевых действий.

Кроме того, среди важных новаций – внедрение механизма первоочередного зачисления на медицинские и педагогические специальности абитуриентов, которые согласились на трехлетнюю отработку в сельской местности.