06.06.2019 19:40

Юные «Чомусики» выиграли призы своим интеллектом

В Киевском районе в 10-й раз прошел интеллектуальный конкурс среди детей старшего дошкольного возраста «Чомусики».



// city.kharkov.ua

Как сообщили в райадминистрации, конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей, развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка старшего дошкольного возраста. За десять лет в конкурсе приняли участие более 1 тыс. воспитанников учреждений дошкольного образования района.



В 2019 году в конкурсе участвовали 104 ребенка. Отборочные туры проходили в четырех номинациях: «Юные естествоиспытатели», «Юные языковеды», «Юные народоведы» и «Юные математики».



Конкурс проводился в два этапа, I этап – в учреждениях дошкольного образования, II этап – районный. На районном этапе сначала определялись победители учреждений дошкольного образования, а в финальном туре – победители района.



В финал вышли 12 участников.



По итогам состязаний, победителями интеллектуального конкурса стали:



в номинации «Юный математик» – воспитанники детских дошкольных учреждений Светозар Шевченко (ДОУ №25), Екатерина Васютина (ДОУ №382) и Евгений Козлов (ДОУ №109);



в номинации «Юный лингвист» – Милослава Кириченко (ДОУ №136), Арина Чеботаева (ДОУ №25) и Родион Повар (ДОУ №108);



в номинации «Юный естествоиспытатель» – Сергей Щербаков (ДОУ №180), Александра Еременко (ДОУ №36), Валерия Лаушкина (ДОУ №123);



в номинации «Юный народовед» – Милана Пономаренко (ДОУ №136), Марина Чехова (ДОУ №413) и Мария Ланова (ДОУ №25).



Награждение и выступление победителей конкурса прошли на финальном концерте, который состоялся 5 июня на базе Харьковской гимназии №55. Юные конкурсанты были награждены памятными подарками от Благотворительного фонда народного депутата Украины Александра Грановского.



Для гостей и участников праздника выступили творческие коллективы учреждений дошкольного образования района.