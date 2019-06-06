Главная Новости Образование Юные «Чомусики» выиграли призы своим интеллектом
06.06.2019  19:40   

Юные «Чомусики» выиграли призы своим интеллектом

В Киевском районе в 10-й раз прошел интеллектуальный конкурс среди детей старшего дошкольного возраста «Чомусики».


// city.kharkov.ua

Как сообщили в райадминистрации, конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей, развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка старшего дошкольного возраста. За десять лет в конкурсе приняли участие более 1 тыс. воспитанников учреждений дошкольного образования района.

В 2019 году в конкурсе участвовали 104 ребенка. Отборочные туры проходили в четырех номинациях: «Юные естествоиспытатели», «Юные языковеды», «Юные народоведы» и «Юные математики».

Конкурс проводился в два этапа, I этап – в учреждениях дошкольного образования, II этап – районный. На районном этапе сначала определялись победители учреждений дошкольного образования, а в финальном туре – победители района.

В финал вышли 12 участников.

По итогам состязаний, победителями интеллектуального конкурса стали:

в номинации «Юный математик» – воспитанники детских дошкольных учреждений Светозар Шевченко (ДОУ №25), Екатерина Васютина (ДОУ №382) и Евгений Козлов (ДОУ №109);

в номинации «Юный лингвист» – Милослава Кириченко (ДОУ №136), Арина Чеботаева (ДОУ №25) и Родион Повар (ДОУ №108);

в номинации «Юный естествоиспытатель» – Сергей Щербаков (ДОУ №180), Александра Еременко (ДОУ №36), Валерия Лаушкина (ДОУ №123);

в номинации «Юный народовед» – Милана Пономаренко (ДОУ №136), Марина Чехова (ДОУ №413) и Мария Ланова (ДОУ №25).

Награждение и выступление победителей конкурса прошли на финальном концерте, который состоялся 5 июня на базе Харьковской гимназии №55. Юные конкурсанты были награждены памятными подарками от Благотворительного фонда народного депутата Украины Александра Грановского.

Для гостей и участников праздника выступили творческие коллективы учреждений дошкольного образования района.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, дети, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 Власть В Харькове определили победителей городского конкурса инновационных проектов 24.05 Культура и Туризм Стали известны победители конкурса «Я люблю Харьков» (ФОТО) 23.05 Экономика и промышленность Техника в харьковском отделении Нацбанка «устала» считать деньги – нуждается в ремонте
 
 

Видео

Под Харьковом снова подорвали банкомат. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 