Во время проведения ВНО на Харьковщине правонарушений не зафиксировано

В четверг, 6 июня, более 4500 выпускников приняли участие в тестировании по биологии.
Внешнее независимое оценивание проходило в 21 учебном заведении Харькова и области. Охрану публичной безопасности тапорядку обеспечили 56 сотрудников полиции.
Перед началом проведения ВНО полицейскими было проведено обследование территорий учебных заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов. Вместе со специалистами взрывотехнического управления в готовность были приведены наряды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в случае возникновения нештатных ситуаций.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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