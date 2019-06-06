06.06.2019 18:41

Во время проведения ВНО на Харьковщине правонарушений не зафиксировано

В четверг, 6 июня, более 4500 выпускников приняли участие в тестировании по биологии.



// Facebook

Внешнее независимое оценивание проходило в 21 учебном заведении Харькова и области. Охрану публичной безопасности тапорядку обеспечили 56 сотрудников полиции.



Перед началом проведения ВНО полицейскими было проведено обследование территорий учебных заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов. Вместе со специалистами взрывотехнического управления в готовность были приведены наряды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в случае возникновения нештатных ситуаций.