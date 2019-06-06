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06.06.2019  18:41   

Во время проведения ВНО на Харьковщине правонарушений не зафиксировано

В четверг, 6 июня, более 4500 выпускников приняли участие в тестировании по биологии.


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Внешнее независимое оценивание проходило в 21 учебном заведении Харькова и области. Охрану публичной безопасности тапорядку обеспечили 56 сотрудников полиции.

Перед началом проведения ВНО полицейскими было проведено обследование территорий учебных заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов. Вместе со специалистами взрывотехнического управления в готовность были приведены наряды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в случае возникновения нештатных ситуаций.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вно, охрана, полиция, харьков
 
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